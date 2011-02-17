اولین شکست خانگی ابومسلم خراسان در دهمین هفته لیگ برتر والیبال رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این دیدار جذاب و تماشاگرپسند که در سالن مهران مشهد برگزار شد، تیم والیبال پیکان تهران توانست در سه ست متوالی و با نتایج 26 بر 24، 25 بر 21 و 25 بر 17 از سد تیم پرتلاش و سختکوش ابومسلم خراسان بگذرد و به تنهایی در صدر جدول گروه ب رقابتهای لیگ برتر والیبال قرار بگیرد.
دیدار تیمهای والیبال ابومسلم خراسان و پیکان تهران با حاشیه هایی همراه بود که از جمله آن می توان به برگزاری این مسابقه با تأخیر بیش از 30 دقیقه، حضور تعداد زیادی از مأموران امنیتی و نیروی انتظامی و نیز اعتراض شدید تیم ابومسلم به رأی داور مسابقه در اواسط ست دوم اشاره کرد.
همچنین از نکات جالب توجه این مسابقه می توان به حضور پرشمار و گسترده هواداران و علاقمندان والیبال خراسان در سالن مهران مشهد اشاره کرد، تعداد تماشاچیان دیدار ابومسلم و پیکان به قدری زیاد بود که حتی تعدادی از آنها در خارج از سالن مسابقه بودند.
مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال ابومسلم خراسان در دهمین هفته از رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور با نتیجه سه بر صفر مقابل پیکان باخت تا اولین شکست این تیم در جدول این فصل مسابقات به ثبت برسد.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این دیدار جذاب و تماشاگرپسند که در سالن مهران مشهد برگزار شد، تیم والیبال پیکان تهران توانست در سه ست متوالی و با نتایج 26 بر 24، 25 بر 21 و 25 بر 17 از سد تیم پرتلاش و سختکوش ابومسلم خراسان بگذرد و به تنهایی در صدر جدول گروه ب رقابتهای لیگ برتر والیبال قرار بگیرد.
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