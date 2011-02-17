اولین شکست خانگی ابومسلم خراسان در دهمین هفته لیگ برتر والیبال رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این دیدار جذاب و تماشاگرپسند که در سالن مهران مشهد برگزار شد، تیم والیبال پیکان تهران توانست در سه ست متوالی و با نتایج 26 بر 24، 25 بر 21 و 25 بر 17 از سد تیم پرتلاش و سختکوش ابومسلم خراسان بگذرد و به تنهایی در صدر جدول گروه ب رقابتهای لیگ برتر والیبال قرار بگیرد.



دیدار تیمهای والیبال ابومسلم خراسان و پیکان تهران با حاشیه هایی همراه بود که از جمله آن می توان به برگزاری این مسابقه با تأخیر بیش از 30 دقیقه، حضور تعداد زیادی از مأموران امنیتی و نیروی انتظامی و نیز اعتراض شدید تیم ابومسلم به رأی داور مسابقه در اواسط ست دوم اشاره کرد.



همچنین از نکات جالب توجه این مسابقه می توان به حضور پرشمار و گسترده هواداران و علاقمندان والیبال خراسان در سالن مهران مشهد اشاره کرد، تعداد تماشاچیان دیدار ابومسلم و پیکان به قدری زیاد بود که حتی تعدادی از آنها در خارج از سالن مسابقه بودند.