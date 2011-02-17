والیبال خراسان نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پیمان اکبری شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل ابومسلم خراسان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان دو تیم در این مسابقه توانستند بازی زیبا و تماشاگرپسندانه ای را ارائه کنند و به اعتقاد من دیدار جذابی بود.



وی تصریح کرد: با این حال بازیکنان پیکان بدلیل تجربه و انگیزه زیادی که برای کسب پیروزی در این دیدار داشتند توانستد نتیجه را از آن خود کنند.



سرمربی پیکان تهران با اشاره به اینکه بازیکنان این تیم در ست اول این مسابقه، بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند، افزود: ما در تهران هم توانسته بودیم ابومسلم را شکست دهیم و بر همین اساس فکر می کنم بازیکنان ما کمی دچار غرور شده و این تیم را دستکم گرفته بودند.



اکبری ادامه داد: بر همین اساس در ابتدای مسابقه امتیازاتی را از دست دادیم اما با تلاش بازیکنانم توانستیم این بازی مهم را به سود پیکان به پایان برسانیم.



سرمربی تیم والیبال پیکان تهران اظهار داشت: والیبال خراسان نسبت به چند سال گذشته رشد مناسبی داشته و با برنامه ریزی هایی که در والیبال این استان صورت گرفته است، شاهد پیشرفت خوبی هستیم.