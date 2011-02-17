شهادت 3 فلسطینی در تجاوز ارتش رژیم اشغالگر قدس به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از حمله نظامیان رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه و شهادت دست کم سه فلسطینی در این تجاوز خبر داد.



بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست امروز به نوار غزه حمله کردند که با مقاومت رزمندگان فلسطینی روبرو شدند که در نتیجه آن سه فلسطینی به شهادت رسیدند.



ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تازگی اظهارات تهدید آمیزی را درباره اینکه وضعیت آرام کنونی در جنوب لبنان همیشگی نخواهد بود، مطرح کرده بود.