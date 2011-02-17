ساخت زائرسرای حسینیه زنجان در مشهد مقدس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر حوزه علمیه و امام جماعت مسجد جامع زنجان در مراسم کلنگ زنی این زائرسرا و مجتمع فرهنگی، مذهبی بااشاره به برکات معنوی حسینیه اعظم زنجان گفت: ساخت زائر سرا و مجتمع فرهنگی، مذهبی به نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جوار حرم ملکوتی حضرت امام رضا (ع) از آرزوهای دیرینه مردم زنجان بود.

آیت الله سیدمحمد حسینی زنجانی افزود: از مردم شریف این استان انتظار می رود در ساخت و تکمیل این مجموعه فرهنگی، مذهبی مشارکت کنند.

زمین این مجموعه به مساحت 750 مترمربع و بااعتبار اولیه بالغ بر 10میلیارد و 500میلیون ریال از محل اعتبارات نذورات حسینه اعظم زنجان خریداری شده است و براساس پیش بینی های انجام شده این مجتمع در هشت طبقه احداث خواهد شد.