علم و ادب بر گیتی پسند غلبه می کند

حمید شاندیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص دیدار تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان اظهار داشت: این مسابقه به عنوان دیدار پایانی دو تیم در این فصل از رقابتهای لیگ برتر انجام می شود اما به طور قطع به دلیل شرایط جدولی برای هر دو تیم حائز اهمیت خواهد بود.



وی افزود: در صورتیکه مقابل گیتی پسند به پیروزی برسیم از لحاظ جدولی می توانیم به رتبه پنجم صعود کنیم و این در حالیست که اگر گیتی پسند هم بتواند ما را شکست دهد، نایب قهرمان این فصل از رقابتهای لیگ برتر می شود.



سرمربی علم و ادب با بیان اینکه تیمش از انگیزه کافی برای برگزاری یک بازی مطلوب برخوردار است، تصریح کرد: هرچند تیم ما برای ارائه یک بازی مناسب و ایده آل به اصفهان می رود اما باید بگویم که تنها مشکل علم و ادب، عدم حضور چند بازیکن تأثیر گذار تیم بدلیل مصدومیت و محرومیت است.



شاندیزی ادامه داد: با این وجود بازیکنانم در دیدارهای گذشته ثابت کردند که در هر شرایطی می توانند بهترین باشند و شایستگی هایشان را به خوبی نشان داده اند.



سرمربی تیم فوتسال علم و ادب سایپای مشهد اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم در اصفهان یک بازی منطقی و حساب شده را انجام دهیم و با دست پر به لیگ برتر فوتسال را به پایان برسانیم.



تیم علم و ادب سایپای مشهد در حالی عصر پنجشنبه در اصفهان به مصاف گیتی پسند می رود که هم اکنون با 33 امتیاز در مکان ششم جدول رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفته است.