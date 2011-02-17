ادامه اعتراضات گسترده علیه رژیم قذافی/ 4 کشته در حملات نیروهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش از کشته شدن چهار نفر از مخالفان رژیم لیبی در حمله نیروهای امنیتی به تجمع اعتراض آمیز آنها خبر داد.



منابع این شبکه گفتند : درگیریهای جدیدی صبح امروز میان تظاهرات کنندگان و طرفداران رژیم قذافی موسوم به کمیته های مردمی در یکی از بزرگترین خیابانهای شهر بنغازی در شرق لیبی رخ داد که دهها زخمی به جا گذاشته است.



روز چهارشنبه نیز شهر البیضاء شاهد برگزاری تظاهرات مردمی بر ضد رژیم قذافی بود که در حمله نیروهای امنیتی سه نفر از تظاهرات کنندگان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.



به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی رژیم قذافی با بستن خیابانهای اصلی شهر، مقررات منع آمد و شد در آن برقرار کردند.



به گزارش الجزیره، تظاهرات اعتراض آمیز مردم همچنین برخی شهرهای شرقی لیبی را فراگرفت.



بر اساس این گزارش، درگیریها در خیابان جمال عبدالناصر بزرگترین خیابان شهر بنغازی از سرگرفته شده است.



عبدالرحمن البیضاوی از شاهدان عینی به الجزیره گفته است که اعتراضات مردمی همچنان در شهر البیضاء ادامه دارد و همچنان صدای تیراندازی در مناطق مختلف شهر شنیده می شود؛ به گفته وی ، تعداد کشته ها به 13 نفر افزایش یافته است.



تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی بر ضد رژیم قذافی، خواستار سرنگونی حکومت دیکتاتوری وی شدند که بیش از 40 سال است همچنان بدون برگزاری هر گونه انتخاباتی و بر خلاف خواسته مردم بر آنها حکومت می کند.



تظاهرات مردم در شهر بنغازی در حالی علیه رژیم قذافی ادامه دارد که امروز 17 فوریه ششمین سالگرد تظاهرات گسترده سال 2005 مردم این شهر است که با حمله نیروهای رژیم قذافی سرکوب شد و به همین سبب مردم امروز را روز خشم لیبی و انتفاضه 17 فوریه 2011 توصیف کرده اند.



در این حال تلویزیون دولتی لیبی تصاویری از برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها در حمایت از قذافی پخش کرد.

خاطر نشان می شود با فراگیر شدن موج اعتراضات مردمی در جهان عرب، صدها شخصیت فرهنگی، دانشگاهی، سیاسی و ... در بیانیه ای بر ضرورت برکناری معمر قذافی و تمام اعضای خانواده اش از تمام پستهای سیاسی و نظامی و امنیتی و حق تعیین سرنوشت مردم تاکید کردند.



جمعی زیادی از شخصیتها و گروههای سیاسی و سازمانهای حقوق بشر لیبی خواستار کناره گیری قذافی از قدرت شدند و در عین حال بر حق ملت لیبی برای بیان دیدگاههایشان در تظاهرات مسالمت آمیز بدون هر گونه اعمال محدودیت یا تهدید از سوی رژیم تاکید کردند.