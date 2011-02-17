صدور خدمات فنی در سبد صادراتی گلستان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده صبح پنجشنبه در حاشیه کارگروه توسعه خدمات فنی استان با اشاره به برنامه های این سازمان برای افزایش صدور این خدمات افزود: از اواسط سال جاری سازماندهی و برنامه ریزیهای لازم برای بهره گیری از توانمندیهای استان در این بخش، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شرکتهای فنی و مهندسی استان توانایی حضور در مناقصات بین المللی را دارند، ابراز امیدواری کرد تا با همفکری و همکاری بیشتر، زمینه برای صدور خدمات فنی و مهندسی استان فراهم شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی گلستان افزود: هشت هزار لیتر گازوئیل از انبار واحد صنفی متخلف در استان کشف شد.

قربان حسام افزود: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها، طی بازرسیهای انجام شده از فعالیت واحدهای اقتصادی توسط بازرسان این سازمان تخلف گرانفروشی یک شرکت پخش محرز شد.

وی اظهار داشت: این شرکت به دلیل عدم رعایت بهای فروش محصولات خود به ارزش ریالی یک میلیارد و 609 میلیون و 411 هزار و 320 ریال جریمه شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک واحد اقتصادی به علت تقلب در کسب، اضافه کردن نفت گاز به فراورده های روغن سوخته به ارزش ریالی 32 میلیون ریال محرز و به همراه هشت هزار لیتر گازوئیل موجود در انبار متخلف شناسایی شده، جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.