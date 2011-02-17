نهمین کنگره حزب مردمسالاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنگره حزب مردمسالاری صبح امروز پنجشنبه با حضور اعضا و برخی شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری، علی مطهری نماینده تهران، داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری و نماینده ایلام ،علیرضا محجوب دبیر کل حزب کارگر سخنرانی کردند.

به گزارش مهر حجت الاسلام هادی غفاری نماینده سابق مجلس، انوشیروان محسنی بندپی نماینده چالوس و نوشهر، محمد جواد حق شناس ، محسن نریمان نماینده بابل، امیر طاهرخانی عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری و نماینده تاکستان، مجید نصیرپور نماینده سراب حضور داشتند.

خبر تکمیلی از سخنرانی سخنرانان این مراسم متعاقبا منتشر می شود.