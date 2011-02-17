صادرات کالا به عراق تا 9 میلیارد دلار قابل افزایش است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا همایش قرصتهای سرمایه گذاری با حضور سفیر ایران در عراق، استانداران کربلا و قزوین، تجار و بازرگانان ایران و عراق روز چهارشنبه در سالن کنفرانس هتل هدی الوالی کربلا برگزار شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در این همایش گفت: زمینه همکاری های گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بین ایران و عراق وجود دارد و شرایط ممتازی ایجاد شده تا سطح روابط توسعه یابد.

حسن دانایی فر افزود: روابط دو کشور از دیرباز ممتاز بوده و امروز ریشه ارتباطات سببی و نسبی و انسانی بین دو کشور برقرار است و با مشترکات دو کشور انتظار می رود سطح روابط در حد قابل قبولی ارتقاء یابد.

وی اظهارداشت: در سال گذشته بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر از ایران به عراق و عتبات عالیات سفر کردند و 600 هزار نفر نیز از کشور عراق برای فعالیت های تجاری و زیارت به ایران آمدند که قابل توجه است.

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با همه جریاناتی که در عراق فعال هستند و در چارچوب قانون فعالیت می کنند اعم از شیعه، سنی، کرد، عرب و همه مجموعه ها که در حکومت ملی حضور دارند ارتباط نزدیک دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق یادآور شد: روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی کشور ما با عراق علیرغم قطع روابط اقتصادی در طول سه دهه پس از سقوط رژیم صدام برقرار شده و تمام پیوندها که توسط بعثی ها گسسته شده بود متصل زیرا اراده دو ملت قوی تر از آن است که خللی در آن وارد شود.

وی تصریح کرد: با توانمندی خوب صنعتی و کشاورزی و خدماتی استان قزوین باید بتوانیم سطح روابط را در حد بالاتری افزایش دهیم و نیازهای مردم عراق را در بخشهای مختلف برآورده سازیم.

دانایی فر اظهار داشت: میزان صادرات ایران به کشور عراق در حال حاضر شش میلیارد دلار است که این میزان تا 9 میلیارد دلار قابل افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: حجم مبادلات ایران با عراق در بخش انرژی و تجارت متناسب با حجم روابط فرهنگ، فرهنگی و مذهبی دو کشور نیست که امیدواریم با برگزاری نشستهای تخصصی، برپایی نمایشگاه و سرمایه گذاری های مشترک گردشگری، صنعتی و کشاورزی این سطح روابط توسعه یابد.

بدنبال بازار ماندگار و مستمر در عراقیم

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق افزود: ما باید بدنبال بازاری ماندگار و دائمی در کشور دوست و مسلمان عراق باشیم و با توجه به کیفیت محصولات تولیدی، قیمت کالاها و مشترکات دینی و فرهنگی این منافع و اهداف دست یافتنی است.

وی گفت: در حال حاضر چهار نمایشگاه در نجف، سلیمانیه، بصره و کربلا در حال برگزاری است و ایران اسلامی بخوبی می تواند توانمندی های خود را در این مکانها عرضه کند.

دانایی فر خاطرنشان کرد: حرکت به سمت توسعه روابط آغاز شده و هنوز در ابتدای کار هستیم لذا از مسئولان بلند پایه دو کشور درخواست می کنیم با توجه به قابلیتها و امکانات خوب ایران و عراق و بویژه توانمندی استان قزوین زمینه سرمایه گذاری های مشترک بین تجار ایرانی و عراقی فراهم شود.