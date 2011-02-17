اجرای طرحهای مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عراق در دستور کار است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا ابوالفضل محمدعلی خانی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری که با حضور تجار ایران و عراق در هتل هدی الوالی کربلا برگزار شد، اظهار داشت: با تشکیل دولت ملی در عراق که تجلی وحدت مسئولان واراده مردم عراق است جایگاه بین المللی عراق هم بیشتر شده و شایستگی های این ملت مسلمان بروز کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اقتداری که کسب کرده و موجب خشم دشمنان نظام اسلامی شده صادقانه و مخلصانه آمادگی دارد تا همه توانمندی و قابلیت های خود را برای همکاری با کشور عراق به صحنه آورده و با همه وجود به مردم مسلمان این کشور کمک کند.

محمدعلی خانی تصریح کرد: امروز دیگر دوران واردات کالا سپری شده و باید دو کشور ایران و عراق بویژه تجار استانهای قزوین و کربلا به فکر سرمایه گذاری های مشترک باشند و بتوانند منافع یکدیگر را تامین کنند.

سرکنسول ایران در کربلا خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه نشستها که فرصتهای سرمایه گذاری را معرفی و بررسی می کند می تواند چراغ راه آینده باشد و زمینه عقد قرارداد برای سرمایه گذاری و تولیدات مشترک را فراهم کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان محلی استان کربلا آمادگی خود را برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های مشترک اعلام کرده اند و برای توسعه و تعمیق روابط امیدواریم این سفرها و جلسات به نتایج اجرایی و عملیاتی منجر شود.

وی گفت: برپایی نمایشگاه و جلسات تخصصی بهترین فرصت برای شناخت طرفهای سرمایه گذار و تولید کنندگان برای اجرای طرحهای اقتصادی است که امیدواریم ضمن بررسی همه جوانب بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.

وی استان قزوین را در بخش کشاورزی و صنعتی بسیار توانمند دانست و اظهار امیدواری کرد در این سفر زمینه رسمایه گذاری تجار قزوینی در استان کربلا فراهم شود.