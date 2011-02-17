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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

محمدعلی خانی:

اجرای طرحهای مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عراق در دستور کار است

اجرای طرحهای مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عراق در دستور کار است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سرکنسول ایران در کربلا گفت: اجرای طرح های بزرگ با مشارکت و سرمایه گذاری تجار ایرانی و عراقی از اولویت های پیش بینی شده در بسط روابط تجاری دو کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا ابوالفضل محمدعلی خانی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری که با حضور تجار ایران و عراق در هتل هدی الوالی کربلا برگزار شد، اظهار داشت: با تشکیل دولت ملی در عراق که تجلی وحدت مسئولان واراده مردم عراق است جایگاه بین المللی عراق هم بیشتر شده و شایستگی های این ملت مسلمان بروز کرده است.
 
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اقتداری که کسب کرده و موجب خشم دشمنان نظام اسلامی شده صادقانه و مخلصانه آمادگی دارد تا همه توانمندی و قابلیت های خود را برای همکاری با کشور عراق به صحنه آورده و با همه وجود به مردم مسلمان این کشور کمک کند.
 
محمدعلی خانی تصریح کرد: امروز دیگر دوران واردات کالا سپری شده و باید دو کشور ایران و عراق بویژه تجار استانهای قزوین و کربلا به فکر سرمایه گذاری های مشترک باشند و بتوانند منافع یکدیگر را تامین کنند.
 
 
سرکنسول ایران در کربلا خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه نشستها که فرصتهای سرمایه گذاری را معرفی و بررسی می کند می تواند چراغ راه آینده باشد و زمینه عقد قرارداد برای سرمایه گذاری و تولیدات مشترک را فراهم کند.
 
وی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان محلی استان کربلا آمادگی خود را برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های مشترک اعلام کرده اند و برای توسعه و تعمیق روابط امیدواریم این سفرها و جلسات به نتایج اجرایی و عملیاتی منجر شود.
 
وی گفت: برپایی نمایشگاه و جلسات تخصصی بهترین فرصت برای شناخت طرفهای سرمایه گذار و تولید کنندگان برای اجرای طرحهای اقتصادی است که امیدواریم  ضمن بررسی همه جوانب بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
 
وی استان قزوین را در بخش کشاورزی و صنعتی بسیار توانمند دانست و اظهار امیدواری کرد در این سفر زمینه رسمایه گذاری تجار قزوینی در استان کربلا فراهم شود.
کد مطلب 1255936

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