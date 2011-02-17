پستهای قرنطینه ای دام و طیور در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد طبرسا پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با نیروی انتظامی گرگان افزود: کنترل مبادی ورودی و خروجی استان بدون همکاری ادارات ذیربط خصوصا همکاران نیروی انتظامی برای دامپزشکی مقدور نیست.

وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری مشترک نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل تردد بهداشتی دام و فراورده های خام دامی بیان داشت: باید با تعامل بیشتر اهداف این تفاهم نامه که مبارزه با سرقت احشام ،مبارزه با قاچاق احشام و کنترل تردد بهداشتی دام و فراورده های خام دامی است محقق شود.

در ادامه سرهنگ کریمی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گلستان گفت: مهم ترین وظیفه نیروی انتظامی برقراری امنیت و همکاری و تعامل بیشتر با سایر نهادها است.

وی درباره مشکلات ایست های بازرسی در ورودی و خروجی استان افزود: غیرتخصصی بودن نیروها در این مبادی که ایجاد مشکل می کند و می طلبد همکاران دامپزشکی در این خصوص در کنار مامورین نیروی انتظامی باشند.

در ادامه جلسه مواردی مصوب و مقرر شد اداره کل دامپزشکی استان نمونه ای از گواهی های صادر شده برای محصولات دام و طیور به فرماندهی نیروی انتظامی استان جهت آشنایی مامورین در ایستهای بازرسی ارسال کند.

جلسه ای در اسرع وقت در دو ناحیه شرق و غرب برای توجیه و آموزش و آشنایی همکاران در نیروی انتظامی و دامپزشکی گذاشته شود و مقرر شد تفاهمنامه ای در اسرع وقت بین اداره کل دامپزشکی و نیروی انتظامی تنظیم شده و هزینه های لازم جهت استفاده از همکاران نیروی انتظامی در پست های ثابت (بصورت فوق العاده) و سیار برآورد شود و به معاونت برنامه ریزی استان ارائه شود.



در سطح شهر برای جلوگیری از عرضه مرغ زنده به خصوص محلهایی که مامورین دامپزشکی حکم ورود ندارند نیروی انتظامی همکاری کند و نیروی انتظامی از تردد کامیون و کامیونت و دیگر خودروهای باربری فاقد مجوز بهداشتی و کارت مجوز اشتغال به حمل و نقل بهداشتی دام وطیور با دفترچه کد بهداشتی حمل ونقل دام و فرآورده های دامی جلوگیری و مالکین و حاملین ان جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند.



مقرر شد در اسرع وقت اداره دامپزشکی با دادگستری استان جلسه ای پیرامون محموله های توقیفی گذاشته و نسبت به برخورد با این قبیل محموله ها کسب تکلیف کنند.