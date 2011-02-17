پستهای قرنطینه ای دام و طیور در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد طبرسا پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با نیروی انتظامی گرگان افزود: کنترل مبادی ورودی و خروجی استان بدون همکاری ادارات ذیربط خصوصا همکاران نیروی انتظامی برای دامپزشکی مقدور نیست.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری مشترک نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل تردد بهداشتی دام و فراورده های خام دامی بیان داشت: باید با تعامل بیشتر اهداف این تفاهم نامه که مبارزه با سرقت احشام ،مبارزه با قاچاق احشام و کنترل تردد بهداشتی دام و فراورده های خام دامی است محقق شود.
در ادامه سرهنگ کریمی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گلستان گفت: مهم ترین وظیفه نیروی انتظامی برقراری امنیت و همکاری و تعامل بیشتر با سایر نهادها است.
در سطح شهر برای جلوگیری از عرضه مرغ زنده به خصوص محلهایی که مامورین دامپزشکی حکم ورود ندارند نیروی انتظامی همکاری کند و نیروی انتظامی از تردد کامیون و کامیونت و دیگر خودروهای باربری فاقد مجوز بهداشتی و کارت مجوز اشتغال به حمل و نقل بهداشتی دام وطیور با دفترچه کد بهداشتی حمل ونقل دام و فرآورده های دامی جلوگیری و مالکین و حاملین ان جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند.
مقرر شد در اسرع وقت اداره دامپزشکی با دادگستری استان جلسه ای پیرامون محموله های توقیفی گذاشته و نسبت به برخورد با این قبیل محموله ها کسب تکلیف کنند.
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