97 درصد پرونده ها در دادسراها مختومه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا آوایی روز پنجشنبه در همایش قضات دادگستریهای استان تهران افزود: قضاوت‌، عدالت، دادرسی، احقاق حق، بی‌طرفی، رفع ظلم، اقتدار و قانون از جمله کلید واژه‌های ارزشمندی هستند که همچون ستاره‌های درخشان در آسمان و فضای قوه قضاییه پرتوافشانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این همایش صرفا بهانه‌ای فراهم ساخته تا بر ضرورت اهتمام و التزام تأکید مکرر شود،‌ گفت: این التزام همواره عمده‌ترین دغدغه و دلمشغولی مدیریت فعلی و مجموعه قضات شریف و پاکدامن دادگستری استان تهران بوده و آنها تلاش کرده‌اند که این پایبندی حتی در اوج حوادث اجتماعی و سیاسی هم به فراموشی سپرده نشود.

آوایی با اشاره به اینکه با حمایت عادلانه از جامعه قضایی اوضاع کشور بیش از پیش سامان یافته و مردم در پناه تشکیلات قضایی احساس امنیت کنند و اعتمادشان به نظام اسلامی مضاعف شود، گفت: مجرمین به واقع احساس خوف و ناامنی می‌کنند و قضات و کارکنان دستگاه قضا نیز احساس عزت و شخصیت، افزون بر این گرایش نخبگان حوزوی و دانشگاهی هم در جهت خدمت به قوه قضاییه به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

رئیس دادگستری کل استان تهران با اشاره به این مطلب که ساختار و تشکیلات دادگستری استان تهران که به لحاظ تنوع،‌ پیچیدگی و کیفیت شکایت مطروحه در آن قابل مقایسه با هیچیک از دادگستریهای سایر استانهای کشور نیست، گفت: این دادگستری شامل 8 دادگستری شهرستان و دادسراهای مربوطه و 13 دادگاه عمومی بخش است و در این میان فقط شهر تهران دارای 18 مجتمع قضایی، یک مجتمع دادگاه انقلاب، یک مجتمع محاکم کیفری استان، دو مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان و 28 ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب است.

آوایی با اشاره به اینکه هزار و 458 قاضی در کنار بیش از 5 هزار نفر کارمند در دادگستری استان تهران مشغول به فعالیت هستند، گفت: حداقل با توجه به بررسیهای انجام شده نیاز به 200 قاضی و 400 کارمند اداری داریم.

وی همچنین به آمار پرونده‌های موجود در دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان دیماه بیش از 575 هزار پرونده در دادسراها وارد شده و این در حالی است که 97 درصد از همین میزان مختومه شده است. در همین مدت 580 هزار فقره پرونده به دادگاههای عمومی و انقلاب وارد شده که به میزان صد درصد همین پرونده‌های مختومه داشته‌ایم.

رئیس دادگستری کل استان تهران افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرها 84 روز، محاکم عمومی حقوقی 150 روز و محاکم عمومی جزایی 90 روز است.