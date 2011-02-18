به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره انتخاب مراسم نگارخانه‌های برتر عصر روز 27 بهمن، در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در این مراسم که همراه با نکوداشت معصومه سیحون مدیر نگارخانه سیحون و پرویز ملکی مدیر نگارخانه هما در سالن مهمانان ویژه پردیس ملت برگزار ‌شد، مدیران نگارخانه‌های مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری و برخی از دست‌اندرکاران این حوزه حضور داشتند.

مجتبی آقایی، مدیر امور تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در ابتدای این مراسم به ذکر توضیحی در مورد انتخاب نگارخانه‌های برتر پرداخت: چهار سال است که این اتفاق میمون و مبارک انجام می‌شود و خوشحالم این تلاش هرچند کوچک، بتواند نگارخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری را در یک تکاپوی مستمر قرار دهد.

وی در مورد نگارخانه‌های این سازمان گفت: 30 نگارخانه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری همکاری می‌کنند. برطبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بیش از 200 نگارخانه وجود دارد که این میزان کم نیست اما کمتر تشکلی وجود دارد که همه نگارخانه‌ها را سازماندهی کند و سازمان فرهنگی هنری شهرداری با 205 مرکز فرهنگی هنری از نگارخانه‌های مناسبی برخوردار است.

آقایی سپس به اقتصاد هنر اشاره کرد: با توجه به مسائل اقتصادی، آثار هنری کمتر در سبد خانوارها قرار گرفته است. کارهای هنری باید در چرخه اقتصاد هنرجای داشته باشد و به عنوان چرخه‌ای میان تولید و فروش عمل کند. در این میان نگارخانه‌ها نقش مهمی برای ایجاد ارتباط دو سویه میان هنرمندان و بازار ایجاد می‌کنند.



وی افزود: در اقتصاد خرد و کلان کشور محل و مرجعی برای اقتصاد هنر وجود ندارد. با اینکه نگارخانه‌ها قابلیت زیادی دارند و بارقه‌های اقتصادی هنرهای تجسمی ایران را می‌توان در کسپوها دید، اما توجه زیادی به این جنبه نمی‌شود. از اقتصاد سینما زیاد صحبت می‌شود. در مورد اقتصاد موسیقی هم حرف‌هایی نشیده می‌شود. چند سالی است از اقتصاد تئاتر هم حرف‌هایی به میان آمده اما دریغ از توجه به اقتصاد هنرهای تجسمی. حتی این مسئله گاهی جز دغدغه‌های برنامه‌ریزان فرهنگ و هنری ما نبوده است.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری با بیان اینکه در سال جاری تلاش‌هایی برای ورود نگارخانه‌ها به چرخه اقتصاد هنر انجام شده است، ادامه داد: نگارخانه‌های سازمان بیشتر نقش ترویجی داشته‌اند یعنی از جوان‌های مستعد محله‌ها تهران برای برگزاری نمایشگاه حمایت می‌کردند اما هنگامی می‌توانیم دیدگاه بالنده‌ای داشته باشیم که مدام خودمان را ارزیابی کنیم.

آقایی عنوان کرد: ما در ابتدای هرسال موفه‌هایی مانند مدیریت، ارتباط با هنرمندان و محتوی برنامه‌ها را در اختیار نگارخانه‌هایمان قرار می‌دهیم و براین اساس در پایان سال آنها را ارزیابی می‌کنیم. اساس شکل‌گیری این مراسم هم همین بوده است.

وی در مورد نکوداشت ملکی و سیحون ابراز کرد: آنها از بزرگان این حوزه به شمار می‌روند. این دو در شرایطی مدیران نگارخانه بودند که در سال‌های اول انقلاب به خاطر جنگ و مسائلی از این دست نگارخانه‌درای جز اولویت‌ها نبود ولی آنها به خاطر ایمانی که داشتند، در این راه ماندند.

آقایی اظهار امیدورای کرد مجمع نگارخانه‌داران شهر تهران تشکیل شود: امیدوارم این شروعی برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری شود تا تعامل نزدیکی میان نگارخانه‌ها داران ایجاد شود و جمع نگارخانه‌های شهر تهران ایجاد شود. تشکیل این مجمع فعلا در حد یک ایده است که با حمایت نگارخانه‌ها می‌تواند به وقوع بپوندد.

دلاور بزرگ‌نیا، مدیر باغ موزه هنر در ادامه مراسم اظهار کرد: شاید عامه مرد فاصله کوتاهی با آثار فرهنگی داشته باشند. با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است این فاصله همچنان وجود دارد. باید بیشتر از این در جمع هنرمندان حاضر شد، آثار آنها را خرید و مورد دید مردم قرار داد.



در بخش دیگری از این مراسم پرویز کلانتری، نقاش و یکی از دوستان معصومه سیحون گفت: متاسفانه ما در سرزمینی هستیم که هیچ انسانی نتوانسته است، تجربیات خود را به نسل بعد منتقل کند. سیحون قابلیت زیادی در تشخیص آثار باارزش هنری و ناشناخته داشت و بدنه اصلی هنرهای تجسمی از نگارخانه وی بیرون آمد.

وی با بیان اینکه اوج هنرمندانی که در سال‌های 40 و 50 درخشیدند در نگارخانه سیحون نمایشگاه برگزار کرده بودند، افزود: افرادی مانند زنده‌رودی، پیلارام، سپهری، مافی و...که یک قبیله بودند ار نگارخانه سیحون امدند. این نگارخانه نقش تاریخی در روند مدرنیته هنر ما داشته است.

کلانتری در مورد نقش معصومه سیحون در شناسایی هنرمندان جوان گفت: وقتی زنده رودی و..دانشجو بودند، او برایشان نمایشگاه برگزار و به جامعه معرفی می‌کرد تا استعداد جوان‌ها شناخته شود و آثارشان را به فروش می‌رساند. نمی‌دانم او این استعداد را از کجا آورده بود. او کارهای مکرمه قنبری را به اوج رساند تا آنجاکه در زادگاه مکرمه (روستای دریکنده) یک موزه برای این نقاش خودآموخته ساختند.

وی سپس به ذکر تجربیاتی که از سیحون به یاد داشت پرداخت: او قابلیت عجیبی داشت تا سرمایه‌داران نوپا را تشویق کند که اثر هنری بخرند. اهمیت او تنها در فروش آثار هنری نبود بلکه به سرمایه‌داران یاد می‌داد باید در هنر سرمایه‌گذاری کنند.

کلانتری در مورد نگارخانه‌های امروزی اظهار کرد: نگارخانه‌داری تعریفی دارد. یکی از مشکلات ما این است که نگارخانه‌ها یک روز کارهای مدرن و روز دیگر آثار سنتی به نمایش می‌گذارند درحالیکه در غرب در این زمینه تفکیک وجود دارد و علاقه‌مندان می‌دانند برای دیدن چه آثاری به کدام نگارخانه‌ها سر بزنند.

در ادامه معمری به نمایندگی از نگارخانه هما که پرویز ملکی آن را تاسیس کرده بود، معرفی شد و با حضور آقایی، بزرگ‌نیا، کلانتری و ناصر پلنگی نقاش، لوح تقدیر به وی و نارد سیحون مدیر فعلی نگارخانه سیحون اهدا شد.



همچنین معمری بعد از دریافت لوح تقدیر گفت: پرویز ملکی همیشه از خانم سیحون به عنوان یک مدیر واقعی و لایق صحبت می‌کرد. خوشحالم که امروز از او و سیحون درکنار هم تقدیر شد.

وی در مورد ملکی گفت: او به عشق اینکه کاری را که دوست دارد، انجام بدهد به ایران آمد و علاقه‌اش به پرورش هنرمندان جوان بود. با وجود آنکه زمان کوتاهی از برگشتنش می‌گذشت ولی در همین مدت به قول آیدین آغداشلو توانست نگارخانه‌داری را در ایران متحول کند.

در پایان مراسم نیز از مژگان طریقی مدیر عکسخانه شهر، بهارک نوروزی مدیر نگارخانه سرو، نغمه مشتهدی مدیر فرهنگسرای آفتاب، شیراز زیودار مدیر نگارخانه آبی تقدیر شد.

همچنین اکرم محمدی مدیر نگارخانه بهمن و سازناز آریان‌فر مدیر نگارخانه ارسباران به صورت مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند. مریم زنجانپور مدیر نگارخانه شفق رتبه دوم و مریم فخاری مدیر خانه کاریکاتور به همراه فرناز محمدی مدیر نگارخانه پردیس سینمایی ملت به صورت مشترک رتبه اول را کسب کردند.