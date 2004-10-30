رمضان توانايي حركت در مسير تعالي را افزايش مي دهد

حميد رضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : از اعمال بسيار ارزشمند ماه مبارك رمضان ، روزه است و اين عمل ارزشمند تقوا را براي انسانهاي روزه دار به دنبال خواهد داشت .

حاجي بابايي تنظيم رفتار فردي را از ديگر ويژگي هاي ماه رمضان و تقوا اعلام كرد كه رفتار مناسب با با افراد جامعه ، خانواده و همچنين باخدا را شامل مي شود .

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : رعايت بايدها و نبايدها در يك نظام ديني و ايدئولوژي ، از ديگر ويژگي هاي كسب تقواست كه در ماه رمضان به دست مي آيد .

حاجي بابايي با اشاره به اين كه ماه مبارك رمضان در رفتار انسان تعادل ايجاد مي كند گفت : تعادل در رفتار ، تمام افكار و ذهنيت ها را نيز شامل مي شود و رسيدن به چنين مرحله اي ، رشد و تعالي انسان را موجب مي شود .

حاجي بابايي با تأكيد بر اين كه رمضان بايد در انسان تحول ايجاد كند افزود : در چنين شرايطي است كه مي توان انتظار رسيدن به تقوا و تعالي را انتظار داشت ، در واقع در هر روز از ماه مبارك رمضان ، حالات انسان بايد نسبت به روز گذشته تغيير كرده باشد ، در اين شرايط روزه واقعي گرفته شده ، در صورتي كه تغييري ايجاد نشده باشد ، روزه گرفته شده واقعي نبوده و نمي توان انتظار كسب تقوا و قرب الهي را داشت .

وي تغيير در رفتار و برخورد با دوستان ، خويشاوندان ، همكاران ، فرزندان و خانواده را از جمله مواردي اعلام كرد كه از آثار معنوي روزه هستند .

حاجي بابايي در ادامه با تأكيد بر اين كه ماه مبارك رمضان فرصت و محمل بسيار مناسبي براي ارائه برنامه هاي آموزشي و ارتقاء فرهنگ ديني جامعه است گفت : مديران فرهنگي كشور مي بايست با استفاده از اين فرصت ذي قيمت ، در راستاي بستر سازي فرهنگي ارزشمند و تبيين مباني و شعائر ديني استفاده كنند .

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : رمضان فرصتي مناسب براي رشد و تعالي است ، در واقع در اين ماه معنوي ، توانائي هاي افراد براي قدم گذاشتن در مسير تعالي و رشد افزايش مي يابد ، اين فرصت ارزنده مي بايست از سوي مسئولان مورد توجه و بهره برداري مناسب قرار گيرد .