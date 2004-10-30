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۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با "مهر":

رمضان توانايي حركت در مسير تعالي را افزايش مي دهد

رمضان توانايي حركت در مسير تعالي را افزايش مي دهد

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از روزه به عنوان عملي ارزشمند براي رسيدن به تقوا نام برد و افزود : معنويت اين ماه ، توانايي افراد براي قدم گذاشتن در مسير تعالي و رشد را افزايش مي دهد .

حميد رضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : از اعمال بسيار ارزشمند ماه مبارك رمضان ، روزه است و اين عمل ارزشمند تقوا را براي انسانهاي روزه دار به دنبال خواهد داشت .

حاجي بابايي تنظيم رفتار فردي  را از ديگر ويژگي هاي ماه رمضان و تقوا اعلام كرد كه رفتار مناسب با با افراد جامعه ، خانواده و همچنين باخدا را شامل مي شود .

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي  تصريح كرد : رعايت بايدها و نبايدها در يك نظام ديني و ايدئولوژي ، از ديگر ويژگي هاي كسب تقواست كه در ماه رمضان به دست مي آيد .

حاجي بابايي با اشاره به اين كه ماه مبارك رمضان در رفتار انسان تعادل ايجاد مي كند گفت : تعادل در رفتار ، تمام افكار و ذهنيت ها را نيز شامل مي شود و رسيدن به چنين مرحله اي ، رشد و تعالي انسان را موجب مي شود .

حاجي بابايي با تأكيد بر اين كه رمضان بايد در انسان تحول ايجاد كند افزود : در چنين شرايطي است كه مي توان انتظار رسيدن به تقوا و تعالي را انتظار داشت ، در واقع در هر روز از ماه مبارك رمضان ، حالات انسان بايد نسبت به روز گذشته تغيير كرده باشد ، در اين شرايط روزه واقعي گرفته شده ، در صورتي كه تغييري ايجاد نشده باشد ، روزه گرفته شده واقعي نبوده و نمي توان انتظار كسب تقوا و قرب الهي را داشت .

وي تغيير در رفتار و برخورد با دوستان ، خويشاوندان ، همكاران ، فرزندان و خانواده را از جمله مواردي اعلام كرد كه از آثار معنوي روزه هستند .

حاجي بابايي در ادامه با تأكيد بر اين كه ماه مبارك رمضان فرصت و محمل بسيار مناسبي براي ارائه برنامه هاي آموزشي و ارتقاء فرهنگ ديني جامعه است گفت : مديران فرهنگي كشور مي بايست با استفاده از اين فرصت ذي قيمت ، در راستاي بستر سازي فرهنگي ارزشمند و تبيين مباني و شعائر ديني استفاده كنند .

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : رمضان فرصتي مناسب براي رشد و تعالي است ، در واقع در اين ماه معنوي ، توانائي هاي افراد براي قدم گذاشتن در مسير تعالي و رشد افزايش مي يابد ، اين فرصت ارزنده مي بايست از سوي مسئولان مورد توجه و بهره برداري مناسب قرار گيرد .

 

کد مطلب 125594

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