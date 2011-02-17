کتابخانه بزرگ شهدای نعیم آباد یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه محمد آباد یزد در حاشیه مراسم افتتاح این کتابخانه اظهار داشت: شناخت ائمه معصومین تنها به دانستن روز و سال تولد و شهادت و یا مدت امامت آنها نیست بلکه دو شاخصه اصلی شناخت امام، معرفت نسبت به عصمت امام و معرفت به علم امام است.

حجت‌ الاسلام سیدکاظم مدرسی با بیان اینکه قرآن به تنهایی برای هدایت بشر کافی نیست، افزود: قرآن برنامه راه بشر است و برای اینکه بتواند انسان را در مسیر صحیح هدایت کند به راهنما و تبیین‌کننده نیاز دارد که این راهنمای امین، امام عالم به دور از خطا و معصوم از هر پلیدی و گناه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد در راه‌ اندازی کتابخانه ‌های جدید در مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: کتابخانه یکی از ضروری‌ ترین بخش‌ های یک جامعه است که متأسفانه در جامعه و بین مردم ما به آن بی ‌توجهی شده است.

مدرسی با تقدیر از اقدامات مثبت صورت گرفته طی دو سال گذشته در حوزه کتابخانه‌های عمومی استان یزد، خواستار همراهی و مشارکت مردم در گسترش طرح‌های کتابخانه‌ای و حضور پرشور خانواده‌ها و جوانان در کتابخانه و استفاده از فضا و امکانات موجود شد.

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی از افراد خیری که در ساخت و تجهیز کتابخانه ‌عمومی شهدای نعیم ‌آباد مشارکت داشتند، قدردانی کرد و بیان داشت: یکی از شاخصه‌ های شهر شیعی، قرار گرفتن کتابخانه در کنار مسجد است و به عبارت دیگر در یک اجتماع شیعی عبادت باید قرین معرفت و علم‌ آموزی باشد.

سیدمحمدحسن علایی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در مورد تبیین یک جامعه ارزشمند بیان داشت: یک جامعه به هر میزان که افراد کتابخوان و اهل مطالعه و معرفت داشته باشد، به همان اندازه ارزشمند و مورد توجه است.

در این مراسم کتابخانه شهدای نعیم‌ آباد به دست حجت‌الاسلام سیدکاظم مدرسی افتتاح و بهره‌ برداری شد.

کتابخانه‌ عمومی شهدای نعیم ‌آباد به همت خانواده چند تن از شهیدان محل در دو طبقه ساخته شده و بیش از 22 هزار جلد کتاب در این کتابخانه در دسترس اعضا قرار گرفته است.