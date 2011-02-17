  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

270 راس بره به روش صنعتی در گلستان تولید شد

270 راس بره به روش صنعتی در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در دوسال گذشته 270 راس بره گیری صنعتی از 100 راس میش در استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این معاونت افزود: تغذیه بخش عظیمی از جمعیت گوسفندان کشور در بیشتر نقاط متکی به چرای مراتع است که باتوجه به کمبود و فقیر بودن مراتع و همچنین پائین بودن راندمان تولید و مدیریت گله داری، در عمل پرورش و نگهداری گوسفند صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: از این رو ضرورت دارد برنامه ریزی صحیح و دقیق تری را جهت بهبود راندمان در صنعت پرورش گوسفند اتخاذ کرده و زمینه ارتقای تولید را متناسب با نیازهای داخلی و تقاضای بازار برای اقتصادی کردن حرفه مقدس گله داری فراهم کنیم.

اسفندیاری افزود: امروزه باید باور داشت که روشهای سنتی باید دیر یا زود جای خود را به روشهای مدرن بدهد و علاوه بر آن بهره گیری از ضایعات کشاورزی و باغات که برای مزارع پرورش گاو شیری قابل استفاده نیست، امکان افزایش بهره وری در گوسفندان بومی را فراهم می کند.
 
وی خاطرنشان کرد: در شیوه گوسفندداری صنعتی هزینه های ساختمان، تاسیسات و برنامه های تغذیه ای نسبت به دامداریهای سنتی بالاتر است ولی در درازمدت با توجه به راندمان عملکرد هزینه های تولید کاهش می یابد و در نتیجه تولید افزایش می یابد.
 
وی اظهار داشت: در مقایسه دو نوع سیستم برای 100 راس میش ( گوسفند ماده ) در دو سال برای بره گیری سنتی 140 راس و برای بره گیری صنعتی 270 راس تولید شده است.
کد مطلب 1255942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها