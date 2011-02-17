291 واحد صنعتی هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غفار صفری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بخش صنعت و معدن استان از نظر تعداد تسهیلات دریافتی و مبلغ تسهیلات مصوب که منجر به انعقاد قرارداد شده، در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه از محل تسهیلات طرح آمایش صنعتی و معدنی استان تاکنون 88 طرح در قالب طرح ایجادی به مبلغ 26 هزار و 694 میلیارد ریال به تصویب رسیده است، افزود: از این تعداد 56 طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ 17 هزار و 503 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن استان یا کشور معرفی شده اند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان فارس افزود: در بخش تخصیص تسهیلات تکمیلی و راه اندازی طرح های نیمه تمام نیز تاکنون 136 طرح به مبلغ دو هزار و 854 میلیارد ریال به تصویب رسیده که از این تعداد 120 طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ دو هزار و 153 میلیارد ریال به بانک معرفی شده است.

صفری با اشاره به اینکه 238 واحد صنعتی فعال نیز برای اخذ دو هزار و 507 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش تصویب شده است، افزود: از این تعداد 226 طرح جهت دریافت تسهیلات دو هزار و 652 میلیارد ریالی به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی در ادامه پیرامون وضعیت اعطای تسهیلات از محل بنگاه های زودبازده استان نیز بیان کرد: در این بخش از سال 84 تاکنون دو هزار و 186 طرح با مبلغ 20 هزار و 486 میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از 39 هزار و 100 نفر به بانکهای عامل استان معرفی شده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان فارس تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 323 واحد به مبلغ شش هزار و 816 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و 348 واحد نیز با اشتغال زایی بیش از شش هزار و 590 نفر به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.