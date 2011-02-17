به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در مراسم واگذاری خدمات جدید دفاتر پیشخوان دولت به نهادهای عمومی غیردولتی در سخنانی اظهار داشت: امروزه برونسپاری خدمات و کوچکسازی دولتها از رویکردهای علمی و اصل ثابت شده در بوروکراسی اداری بشمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات و برنامهریزیهای دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: سیاست ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی و یا در دفاتر پیشخوان دولت در سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال میشود.
استاندار قم تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای مردم در همه عرصهها متضمن موفقیت کار خواهد بود، از این رو دولت نهم و دهم بیش از پیش به دنبال اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود صرفهجویی در وقت، هزینهها و انرژی، رونق اقتصادی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و رضایت شهروندان را از مهمترین آثار و برکات ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و یا در دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد.
موسیپور در ادامه تأکید کرد: با توجه به فراهم آمدن همه زمینهها و زیرساختهای لازم در استان قم، باید خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی و قابل واگذاری در همه دستگاههای اجرایی استان احصاء شده و طی مدت زمان مشخص به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود.
وی با بیان اینکه هماکنون ارائه 57 خدمت از سوی 10 دستگاه اجرایی استان قم به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده است خاطرنشان کرد: در فاصله کوتاهی میتوان 100 خدمت دیگر را از 30 دستگاه اجرایی در دفاتر پیشخوان ارائه کرد و لازم است همه مسئولان و دستگاههای اجرایی به صورت سنجیده و برنامهریزی شده به این حرکت مثبت و موثر ملحق شوند.
جلب رضایت عمومی و تأمین رفاه شهروندان مهمترین آثار ارائه خدمات الکترونیکی
استاندار قم جلب رضایت عمومی و تأمین رفاه شهروندان را از مهمترین آثار ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی دانست و گفت: مردم همان نگاه به دستگاههای اجرایی را به دفاتر پیشخوان دارند، لذا خدمات ارائه شده در این دفاتر باید در شأن و منزلت دولت خدمتگزار باشد.
وی در ادامه افزود: حسن برخورد با شهروندان و تکریم ارباب رجوع از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه و دقت نظر مسئولان دفاتر قرار گرفته تا رضایت حداکثری مردم را جلب نموده و مشتریان برای دریافت خدمات به این دفاتر جذب شوند.
حجتالاسلام موسیپور بر حفظ و حراست از اطلاعات شخصی افراد در دفاتر پیشخوان دولت تأکید کرد و گفت: کارکنان دفاتر پیشخوان دولت باید شئون اخلاقی و اسلامی را به خوبی رعایت کرده و ضمن احترام و برخورد مناسب با مردم، در حفظ اسرار شخصی آنها امانتدار باشند.
وی در پایان نسبت به توسعه و گسترش دفاتر پیشخوان دولت و خدمات ارائه شده دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی اظهار امیدواری کرد و گفت: هرچه خدمات الکترونیکی نهادهای دولتی و غیردولتی بیشتر و بهتر ارائه شود، مردم اطمینان خاطر بیشتری حاصل کرده و از این اقدامات استقبال میکنند.
موسیپور تأکید کرد:
خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی قم به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم برونسپاری خدمات در دستگاههای اجرایی را یک رویکرد الزامی عنوان کرد و خواستار واگذاری خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تمام دستگاههای اجرایی استان به دفاتر پیشخوان دولت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در مراسم واگذاری خدمات جدید دفاتر پیشخوان دولت به نهادهای عمومی غیردولتی در سخنانی اظهار داشت: امروزه برونسپاری خدمات و کوچکسازی دولتها از رویکردهای علمی و اصل ثابت شده در بوروکراسی اداری بشمار میرود.
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