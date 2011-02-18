دومین فضاپیمای هوشمند اروپا به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راکت آریان اروپا عصر روز چهارشنبه از پایگاه فضایی گویان فرانسه به منظور حمل تجهیزات مورد نیاز ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب شد. این راکت فضاپیمای بدون سرنشین سوخت، غذا، لباس، تجهیزات یدکی و اکسیژن را به همراه دارد.

اولین تلاش برای پرتاب این فضاپیما در روز سه شنبه به دلیل نقص فنی موفقیت آمیز نبود. محموله این راکت که در فضاپیمایی به کپلر حمل می شود، هشت روز پس از پرتاب در ایستگاه کناره خواهد گرفت. کپلر دومین فضاپیمای خودکار و هوشمند اروپایی است که در پروژه ایستگاه فضایی همکاری می کند.

قرار است کپلر به عنوان یک فضاپیمای هوشمند بدون دخالت کنترلهای انسانی در ایستگاه کناره بگیرد. به گفته "نیکو دتمن" مدیر پروژه کپلر، دقت این فضاپیما در مقایسه با ابعاد عظیمی که دارد بسیار بالا است. حجم کپلر سه برابر حجم فضاپیمای "پراگرس" روسیه است و آژانس فضایی اروپا آن را در ازای بهای استفاده از ایستگاه فضایی بین المللی به ناسا، ساخته و مورد استفاده قرار می دهد.

بر اساس گزارش بی بی سی، ماموریت کامل فضاپیمای هوشمند کپلر 475 میلیون دلار هزینه داشته و ارزش خود فضاپیما در حدود 270 میلیون دلار است. تا کنون چهار پرواز دیگر برای این فضاپیماهای آژانس اروپا به سوی ایستگاه بین المللی برنامه ریزی شده است و انتظار می رود وابستگی ناسا پس از بازنشسته شدن شاتلهایش به آژانس فضایی اروپا بیشتر شود.