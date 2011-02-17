معضل فقدان مهارت در سایه جویندگان کار هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سامانه مکانیزه اشتغال در استان هرمزگان از اقداماتی است که توسط اداره کار وامور اجتماعی استان هرمزگان راه اندازی شده که به عنوان راهکاری برای بررسی وضعیت اشتغال موجود در دستگاه های اجرایی استان هرمزگان است، همچنین می تواند مانعی برای خلاهای موجود در واقعیتهای آماری شود.



81 درصد جمعیت جویای کار در هرمزگان دارای سن جوان هستند



براساس بررسی وضعیت جویندگان کار، بازار کار آشکار استان هرمزگان در شش ماهه اول سال 89 معادل هشت هزار و64 نفر است که 36 درصد این تعداد زن و64 درصد مرد است، از نظر ترکیب سنی 37 درصد جویندگان کار در هرمزگان بین 15 تا 24 سال، 44 درصد بین 25-35 سال و تنها 19 درصد بالاتر از 35 سال است و این آمار گویای این است که81 درصد جمعیت جویای کار استان هرمزگان دارای سن جوان هستند بنابراین این مسئله هم به عنوان یکی از پتانسیلهای استان هرمزگان می توان قلمداد کرد و همچنین یکی از تهدیدهای بازار است و مستلزم توجه به ایجاد فرصتهای شغلی و توجه به کسب و کار و فراهم کردن فضای رشد کارآفرینی ومشاغل جدید برای این دسته از جویندگان خواهد بود.



بستر مناسب برای ایجاد فضای آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای پیش بینی شود



استاندار هرمزگان در نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان بیان داشت: بسیاری از افراد بیکار جامعه به دلیل نداشتن مهارت در بازار کار پذیرفته نمی شوند و این از وظایف اداره کل فنی و حرفه ای است که بستر مناسبی برای ایجاد فضای آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای پیش بینی کند.

وی با اشاره به نقش مهم ستاد سرمایه گذاری استان هرمزگان خواستار فعال تر شدن این ستاد شد و افزود: در ایجاد شغل بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می کند و برای فعال کردن بخش خصوصی همه متولیان اشتغال در استان باید همکاری لازم را انجام دهند.

هرمزگان با کمبود نیروی متخصص کار در برخی رشته ها رو به روست

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از گفتگوی خود عنوان کرد: کمبود نیروی متخصص کار در برخی ازرشته ها در استان محسوس است همچنین جوامعی که نتوانسته اند از نیروی کار خود به خوبی استفاده کنند همیشه با مشکلاتی روبه رو هستند.

هاشمی تختی در ادامه با اشاره به بازدید خود از بخشهای صنعتی و تولیدی هرمزگان اظهار داشت: اغلب کارفرمایان در استان بر این عقیده اند که در برخی از رشته ها نیروی متخصص کافی و مورد نظر در استان کمیاب است.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: عدم رعایت عدالت و عدم توجه به همپوشانی در ارائه رشته های آموزش عالی و ناکارآمد بودن آنها در سالهای گذشته، ریشه مشکلات کنونی در زمینه نیروی متخصص در استانی همانند هرمزگان است.

این در حالیست که طی نظرسنجی با دانشجوی سال سوم رشته اقتصاد ازیکی از دانشگاههای استان هرمزگان در مورد عدم سازگاری نظام آموزشی با نیازهای شغلی ضمن ارائه پیشنهاد ی به خبرنگار مهر گفت: دستگاههای اجرایی می توانند با یک برنامه ریزی صحیح موسسه آموزشی را ایجاد کنند تا نیروی انسانی مورد نیاز را آموزش داده تا اینکه به عنوان یک نیروی آموزش دیده و متخصص جذب بازار کار شوند.

همچنین جمعی از دانشجویان رشته جغرافیایی روستایی ورودی ترم اول سال تحصیلی جدید عنوان کردند: دانشگاهها نباید رشته هایی که زمینه اشتغال در بازار کار ندارند را ارائه دهند، رشته ها باید هماهنگ با دستگاهها و ارگانها باشد.

آنها با ابراز گلایه ادامه دادند: رشته جغرافیا در استان هرمزگان چنان کاربردی ندارد همچنین رشته های تحصیلی بیشتر باید عملی کار شود تا اینکه به صورت نظری تدریس شود.

یکی از دانشجویان رشته آب و هواشناسی گفت: دانشگاهها نسبت به رشته هایی که ارائه می دهند باید به دانشجویان درباره این رشته ها اطلاع رسانی کنند تا اینکه دانشجویان نسبت به نوع کاربرد آن آگاهی پیدا کنند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر من نسبت به این رشته و آینده شغلی آن اطلاع کافی ندارم.

دانشگاهها بستر مناسبی برای پرورش نیروی انسانی ایجاد نمی کند

هادی ابراهیمی، مشاور مدیر کل اداره کارو اموراجتماعی در گفتگوبا خبرنگار مهر عنوان کرد: دانشگاهها بستر مناسبی را برای پرورش نیروی کار ایجاد نمی کند و بیکاری جوانان تحصیل کرده استان هرمزگان نشان دهنده ضعف در آموزش آنها است.

وی اظهارداشت: استان هرمزگان دارای جمعیت جوان و جویای کار است و اخیرأ نرخ رشد در استان هرمزگان 10 الی 20درصد افزایش داشته است.

ابراهیمی افزود: با افزایش جوانان بدیهی است که نرخ بیکاری هم افزایش می یابد وجذب جوانان به سمت بازار می توان به عنوان یک فرصت تلقی کرد همچنین با آموزش صحیح و ایجاد مهارت از طریق روشهای مدرن اشتغال راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال در استان خواهد بود.

مشاور مدیر کل اداره کارو اموراجتماعی اذعان داشت: کارهای پاره وقت ضمن تحصیل زمینه ساز اشتغال جوانان است و در این زمینه برای آنها باید برنامه ریزی کارآمد تر طرح ریزی شود.

وی تاکید کرد: مهمترین راهکار برای ایجاد اشتغال گسترش سرمایه گذاری در امر تولید است. جذب سرمایه نیاز به فراهم سازی زیرساختها، ایجاد امنیت در سرمایه گذاری است.

ابراهیمی عنوان کرد: شاخصهای زیادی در مسئله ایجاد اشتغال دخیل هستند که از جمله آنها فرهنگ هر جامعه، دانشگاهها و خانواده ها است وبرای حل این مسئله همکاری دستگاههای اجرایی را می طلبد.

این در حالیست که مسئله عدم مهارت، ضمن محدود کردن دامنه فعالیت افراد مانع متناسب سازی بازار کار با نیازهای نیروی انسانی بخشهای مختلف اقتصادی می شود و همچنین به تبع آن از بهره وری نیروی انسانی تا حد زیادی کاسته خواهد شد.