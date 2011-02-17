سن پائولی از سد هامبورگ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان چهارشنبه شب با برگزاری یک دیدار معوقه از هفته بیست و یکم پیگیری شد که طی آن تیم سن پائولی موفق شد با یک گل میزبان خود هامبورگ را از پیش رو بردارد.

برای تیم سن پائولی در این دیدار که در ورزشگاه "نوردبانک" برگزار شد، جرالد آساموآ در دقیقه 59 گلزنی کرد. سن پائولی با برتری در دربی شمال آلمان 28 امتیازی شد و به رده یازدهم جدول صعود کرد. این در حالیست که تیم هامبورگ همچنان با 33 امتیاز رتبه هفتم جدول را در اختیار دارد.

- جدول رده بندی بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

1- بروسیا دورتموند 52 امتیاز

2- بایرلورکوزن 42 امتیاز

3- بایرن مونیخ 39 امتیاز

4- هانوفر 38 امتیاز

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16- کایزرسلاترن 23 امتیاز

17- اشتوتگارت 19 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز