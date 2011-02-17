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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

فراهانی خبر داد:

90 درصد کفش ماشینی کشور در قم تولید می‌شود

90 درصد کفش ماشینی کشور در قم تولید می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی استان قم با بیان اینکه صادرات کفش ماشینی رتبه اول صادرات قم است از تولید 90 درصد کفش ماشینی کشور در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل فرهانی در جلسه انتخابات مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی استان قم که با حضور ریاست سازمان بازرگانی، سرپرست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اعضای اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی استان در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم برگزارشد، با اشاره به جایگاه صادرات کفش ماشینی در توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: صادرات کفش ماشینی در طی 2 سال گذشته رتبه اول صادرات استان را به خود اختصاص داده است که صنعتگران فعال در این عرصه می‌بایست با تلاش این جایگاه را حفظ کنند.

وی با اشاره به آمار تولید در استان افزود: در حال حاضر 90 درصد کفش ماشینی ایران در قم تولید می‌گرددو این مسئله امتیاز ویژه‌ای برای استان قم محسوب می‌گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی در ادامه سخنان خود، پذیرفتن مسئولیت عضویت در هیئت رئیسه را وظیفه خطیری دانست و بیان داشت: افرادی که به عنوان هیئت رئیسه منتخب می‌شوند باید در راستای اعتلا و پیشرفت این صنعت تلاش گسترده‌ای نمایند.

لازم به ذکر است پس از انجام رأی گیری، آقایان ابوالفضل فرهانی به سمت رئیس جدید اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی استان قم‌، محمد آقا جانی به سمت نایب رئیس اول، سید علی مکتبی به سمت نایب رئیس دوم، مصطفی کرمانی به سمت خزانه دار، حسین کرمانی به سمت منشی‌هیئت رئیسه، ابولقاسم استاد و مجید چینی‌ساز به سمت عضو هیئت رئیسه، رضا مهجور به عنوان بازرس اصلی و محمد محلاتی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

کد مطلب 1255957

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