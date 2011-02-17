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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

در سفر یک روزه به اصفهان؛

وزیر صنایع مشکلات شهرکهای صنعتی اصفهان را بررسی می کند

وزیر صنایع مشکلات شهرکهای صنعتی اصفهان را بررسی می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن در سفر یک روزه به بررسی وضعیت و مشکلات شهرکهای صنعتی اصفهان می‌پردازد و با فعالان این شهرکهای صنعتی دیدار و گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر محرابیان در جریان بازدیدهای خود از تعدادی از شهرکهای صنعتی استان اصفهان صبح امروز(پنجشنبه) با حضور در شهرستان اشترجان از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه بازدید خود از این شهرک صنعتی با حضور در مجتمع صنعتی سپاهان باطری از خط تولید این مجتمع صنعتی بازدید و از نزدیک با مشکلات این واحد صنعتی آشنا شد.

وی در ادامه این بازدید با هیئت امنای شهرک صنعتی اشترجان و صاحبان تعدادی از واحدهای صنعتی این شهرک گفتگو و با چال‌های پیش روی آنها بیشتر آشنا شد.

در سفر یک روزه وزیر صنایع و معادن به استان اصفهان، از تعدادی از شهرک‌های صنعتی این استان در شهرستان‌های اشترجان وزیرآباد و فلاورجان بازدید خواهد کرد و با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان فلاورجان با جمعی از صاحبان صنایع و فرماندار این شهرستان گفتگو می‌کند.

محربیان همچنین پس از بازدید از شهرک صنعتی اشترجان، در منطقه وزیرآباد حاضر شد و از نزدیک ناحیه صنعتی وزیرآباد که احداث آن در آینده در دستور کار است را بازدید کرد.

در بازدید از این ناحیه صنعتی، مشکلاتی چون آبرسانی، ‌تامین برق و گاز مورد نیاز برای راه‌اندازی این شهرک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، در بازدید از این ناحیه صنعتی که نماینده فلاورجان نیز وزیر صنایع و معادن را همراهی می‌کرد، مشکل آب‌رسانی به این شهرستان با پیشنهاد موسوی برای آب‌رسانی به این ناحیه صنعتی از طریق سد کوهرنگ مورد موافقت قرار گرفت.　

کد مطلب 1255958

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