وزیر صنایع مشکلات شهرکهای صنعتی اصفهان را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر محرابیان در جریان بازدیدهای خود از تعدادی از شهرکهای صنعتی استان اصفهان صبح امروز(پنجشنبه) با حضور در شهرستان اشترجان از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه بازدید خود از این شهرک صنعتی با حضور در مجتمع صنعتی سپاهان باطری از خط تولید این مجتمع صنعتی بازدید و از نزدیک با مشکلات این واحد صنعتی آشنا شد.

وی در ادامه این بازدید با هیئت امنای شهرک صنعتی اشترجان و صاحبان تعدادی از واحدهای صنعتی این شهرک گفتگو و با چال‌های پیش روی آنها بیشتر آشنا شد.

در سفر یک روزه وزیر صنایع و معادن به استان اصفهان، از تعدادی از شهرک‌های صنعتی این استان در شهرستان‌های اشترجان وزیرآباد و فلاورجان بازدید خواهد کرد و با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان فلاورجان با جمعی از صاحبان صنایع و فرماندار این شهرستان گفتگو می‌کند.

محربیان همچنین پس از بازدید از شهرک صنعتی اشترجان، در منطقه وزیرآباد حاضر شد و از نزدیک ناحیه صنعتی وزیرآباد که احداث آن در آینده در دستور کار است را بازدید کرد.

در بازدید از این ناحیه صنعتی، مشکلاتی چون آبرسانی، ‌تامین برق و گاز مورد نیاز برای راه‌اندازی این شهرک مورد بررسی قرار گرفت.