آمریکا به سیستم قضایی پاکستان احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عاصف علی زرداری" فشارهای آمریکا برای آزادی یک شهروند این کشور از سوی پاکستان را به باد انتقاد گرفت.

وی در دیدار با سناتور "جان فوربز" رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از این کشور خواست به تصمیمات قضایی اسلام آباد احترام گذاشته و آن را بپذیرد.

آمریکا خواستار آزادی "ریموند دیویس" کارمند کنسولگری خود در لاهور است که ماه گذشته به اتهام قتل دو شهروند پاکستان محاکمه شد، با این حال زرداری اعلام کرد که باید دادگاه در این مورد تصمیم گیری کند.

به گفته سخنگوی زرداری، وی در دیدار با سناتور فوربز گفته است که موضوع دیویس به این سادگیها که آمریکاییها فکر می کنند نیست. بر این اساس این موضوع پیچیده و دارای ابعاد زیادی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است دیویس روز پنجشنبه 7 بهمن پس از شلیک گلوله، دو موتور سوار را در شهر لاهور با ادعای "دفاع از خود در برابر سارقان" از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری را داشت به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که به منظور کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.

