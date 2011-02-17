به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ضیغمی با بیان این مطلب گفت: از آنجا که آرامش و ثبات کنونی بازار از منطق اقتصادی پیروی میکند، سال آینده نیز این آرامش تداوم داشته و شرایط حاکم بر بازار بدون تغییر خواهد بود.
وی هماهنگیهای انجام شده با تولید کنندگان، توزیعکنندگان و اصناف را یکی از عوامل مهم ایجاد آرامش در بازار دانست و خاطرنشان کرد: اشراف به وضعیت تولید و توزیع و همچنین تقویت موجودی کالاها از نکات تاثیرگذار در تنظیم بازار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بود.
ضیغمی با اشاره به مجموع اقدامات وزارت بازرگانی یکسال قبل از اجرای مرحله نهایی قانون هدفمندسازی یارانهها، ادامه داد: در این مدت توانستیم از ایجاد فضای روانی منفی در بازار جلوگیری کنیم و اطمینانخاطر از قابل دسترس و ثابت بودن قیمت کالا را در جامعه ایجاد کنیم.
وی گفت: آرامش فعلی بازار نتیجه همکاری مردم، اصناف، توزیعکنندگان و تولیدکنندگان با وزارت بازرگانی است که امیدواریم در سال آینده نیز کماکان ادامه داشته باشد.
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