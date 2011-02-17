ماهیت انقلاب ایران اسلامی است نه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی در سومین نکوداشت پژوهشگران برتر جامعه‌المصطفی اظهار داشت: ما نمی‌گوییم هر حرکتی که در جهان صورت می‌گیرد، به دلیل انقلاب اسلامی ایران می‌باشد، ولی انقلاب ما به جهانیان در برابر مقابله با حکومت‌های ظالم، امیدواری داد و در بسیاری از کشورها نیز نفوذ کرد.



وی به تلاش دشمن برای نابودی خط فکری انقلاب اسلامی و به انحراف کشیدن بیداری‌های مردم در مقابله با حکومت‌های فاسد اشاره کرده و گفت: امروز در خیزیش جدید عالم اسلام و حرکت مواج اسلام‌گرایی، استکبار با خطر جدی مواجه شده است و برای به انحراف کشیدن این حرکت تلاش همه جانبه‌ای می‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: امروز نیز دشمن تلاش دارد که انقلاب اسلامی ایران را به انحراف بکشد و از دورن آن چالش‌هایی را ایجاد نماید.



فتنه‌گران در مقابل آرای مردم ایستادند



حجت‌الاسلام اعرافی با اشاره به اغتشاشات 25 بهمن‌ماه، گفت: این اغتشاشات با موج بیداری اسلامی تفاوت فراوانی دارد. در دولت‌های استکباری، حکومت است که آرای مردم را در نظر نمی‌گیرد‌ ولی فتنه‌گران در ایران، افرادی هستند که در مقابل آرای مردم ایستادند.



وی افزود: این فتنه‌گران هیچ وقت نمی‌خواهند با شیوه‌ای درست و منطقی گفتگو کنند و تنها می‌خواهند اغتشاش نمایند.



رئیس جامعه‌المصطفی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که انتشار آموزه‌های دینی از قم است، اظهار داشت: برای این که بتوانیم در معرفی مکتب تشیع موفق باشیم باید آثار علمی و پژوهشی حوزه بر روشمندی درست اجتهادی و اصیل، مبتنی بر سنت حوزه باشد.



حجت‌الاسلام اعرافی همچنین افزود: البته این توجه نباید ما را از روش های جدید پژوهشی غافل کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه، کارهای پژوهشی بنیادی را ضرورتی برای برطرف کردن نیازهای اساسی برشمرده و گفت: در فعالیت‌های پژوهشی باید به دنبال کارهای بنیادی و دراز مدت باشیم،‌چون این آثار بنیادی،‌ سال‌ها و قرن ها می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد. البته باید نسبت به مسائل روز نیز آگاه باشیم.



معارف اهل بیت‌(ع) در حصار زبان فارسی است



وی آشنایی پژوهشگران و طلاب با زبان‌های بین‌المللی را یکی دیگر از روش‌های موفقیت حوزه در تبیین و معرفی علوم دینی به جهانیان دانست و ابراز داشت: امروز معارف ارزشمند اهل‌بیت(ع) در حصار زبان فارسی است بنابراین پژوهشگران باید در این راستا وارد عمل شوند و این حصار را بشکنند.



رئیس جامعه‌المصطفی ادامه داد: طلاب می‌توانند آثار علمی را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و در اختیار همگان قرار دهند؛ البته در این راستا، آشنایی طلاب با اصول ترجمه و انتخاب درست آثار بر اساس نیازها، ضروری است.



وی کارهای گروهی در ارائه آموزه‌های دینی را درکشورهای مختلف، روش مناسب‌تری نسبت به فعالیت‌های فردی معرفی کرد و یادآور شد: این که در برخی کشورها طلاب المصطفی با همکاری یکدیگر مؤسسه یا مرکز فرهنگی و دینی راه‌اندازی می‌کنند و یا در سایر امور تبلیغی فعالیت می‌کنند، به مراتب تأثیر بیشتری نسبت به کارهای فردی دارد.



حجت‌الاسلام اعرافی در پایان اظهار داشت: امروز فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی پیروان تفکرات الحادی، وجود دارد و جریان‌های تبشیری چون مسیحیت، سلفی گری، وهابیت و.... نیز از سوی دیگر برای نابودی تشیع تلاش دارند. در این شرایط برای این که بتوانیم کار خود را پیش ببریم، باید زندگی خود را وقف اسلام و تشیع نماییم.