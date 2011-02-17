هفته مرگ و شهادت در دانشگاهها/ از مدعیان فروش سئوال تا زمان آخرین کنکور

پوستر شهدای دانش در راهپیمایی 22 بهمن

شهروندان تهرانی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه در خیابان آزادی با در دست داشتن پوسترهایی از شهید مسعود علیمحمدی و شهید مجید شهریاری اساتید شهید دانشگاه یاد شهدای دانش را گرامی داشتند.

معرفی مدعیان لورفتن کنکور دستیاری به وزارت اطلاعات

وزیر بهداشت در آستانه برگزاری آزمون دستیاری تخصصی با اشاره به مسائل حفاظتی و امنیتی آزمون دستیاری سال 89 گفت: عده ای مدعی فروش سئوالات کنکور دستیاری شده اند که این فریبکاران مدعی خرید و فروش سوالات آزمون دستیاری امسال به وزارت اطلاعات معرفی شدند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: قبل از طراحی سئوال آزمون مطلع شدیم برخی‌ها اعلام کرده‌اند که خرید و فروش سئوالات صورت گرفته که در این زمینه هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات صورت گرفت و از آنها خواستیم با این فریب‌دهندگان افکار عمومی برخورد جدی داشته باشند.

استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی درگذشت

دکتر رضا نوربها حقوقدان و وکیل دادگستری که سال گذشته از دانشگاه شهید بهشتی بازنشسته شده بود، 23 بهمن ماه در اثر سکته دار فانی را وداع کرد. دکتر رضا نوربها در سال 1340 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده و پس از اخذ مدرک لیسانس قضایی در آزمون فوق‌لیسانس روان‌شناسی تکمیلی شرکت کرده و بالاخره در سال 1348 پس از طی دوره کارآموزی قضایی، به استخدام دادگستری درمی‌آید.

در مراسم خاکسپاری استاد نوربها، علاقه استاد به اینکه در دانشگاه عمر خود را به پایان برساند از نکات مورد تاکید همکاران و استادان دانشگاه بود. دکتر رضا نوربها عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود .

سانحه تصادف برای دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک

در سانحه تصادف جاده ای که شنبه 23 بهمن ماه در جاده اراک به قم رخ داد، مینی‌بوس دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان مرکزی دچار سانحه شد و 9 دانشجو جان خود را از دست دادند. دانشجویان این دانشگاه در حال حرکت به سوی جمکران قم و برای شرکت در مراسم دانشجویان مهدی یاور بودند که یک تریلی حامل بار دچار انحراف کامل شده و به مینی بوس حامل این دانشجویان برخورد می‌کند.

در این سانحه یک دانشجو از واحد شازند، 2 دانشجو از واحد اراک و 6 دانشجو از از واحد فرمهین دانشگاه پیام نور جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از دانشجویان نیز مجروح شدند.

حذف کنکور سراسری از سال 93

کنکور سراسری سازمان سنجش از سال 93 حذف خواهد شد. این آخرین خبری بود که پس از سه سال که قانون حذف کنکور به تصویب رسیده است بالاخره زمان حذف کنکور را مشخص کرد. در این میان دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش با هماهنگی یکدیگر پرونده تحصیلی 8 میلیون دانش آموز را برای تعیین سوابق تحصیلی آنها وارد سایت سنجش خواهند کرد.

نهایی شدن اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد

اساسنامه دانشگاه آزاد پس از اصلاحات نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرحله معرفی و انتخاب اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد قرار گرفت. پس از مدتها بالاخره بخش های مورد بحث اساسنامه اصلاح شد و صدور احکام هیئت امنا، پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد و تشکیل هیئت های امنای استانی اجرایی می شوند.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به این موضوع که جنبه غیردولتی و غیرحکومتی بودن دانشگاه آزاد تقویت و جنبه شخصی و تعلق به اشخاص آن کمرنگ شود به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد نباید مسئولیت دولتی و حکومتی داشته باشند.

شهادت یک دانشجوی دانشگاه هنر در روز 25 بهمن از سوی منافقان

دانشجوی دانشگاه هنر تهران روز 25 بهمن در جریان حوادث تهران به ضرب گلوله منافقان در دم جان باخت. "صانع ژاله" دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران و متولد پاوه بود که طی تیراندازی منافقان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. این تیراندازی توسط یک موتورسوار انجام شده که طی عملیاتش چند نفر را زخمی و این دانشجوی دانشگاه هنر تهران را کشته است.

پیکر "صانع ژاله" چهارشنبه 27 بهمن از مقابل سر در دانشگاه هنر تهران بر روی دستان دانشجویان، اساتید و هنرمندان تشییع شد و در شهرستان پاوه محل زندگی وی به خاک سپرده شد.