اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم فوتبال بانوان شن سای اراک توانست تیم شهدای منطقه غرب کرمانشاه را هفت بریک شکست دهد.

دراین دیداریگانه خلیلی وسمانه چهکندی دو گل، زهره عینی-ربابه رضالو-شیواغلام فاضل گلهای تیم شن سا اراک را به ثمررساندند.

دنیش اطلس خان قهرمان مسابقات اسکواش

مسابقات بین المللی اسکواش با قهرمانی دنیش اطلس خان پاکستانی پایان یافت. این مسابقات به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک برگزارشد.

کشورهای اردن، کویت، مالزی، پاکستان، انگلستان، مصر، چک و ورزشکاران کشورمان وسه ورزشکار از استان مرکزی دراین مسابقات حضور داشتند.

دردیدارفینال دنیش اطلس خان پاکستانی توانست سه بر صفرمحمداشرف ازمالزی راشکست دهد و قهرمان این مسابقات شود.

برگزاری دوی دانشجویان



این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با همکاری جهاد دانشگاهی استان مرکزی و تربیت‌بدنی استان در اراک برگزار شد.



در پایان این مسابقه یاسین رجبی عنوان قهرمانی را به خواختصاص دادحمیدرضا کاوه‌ای مقام دوم و محمدمهدی رفیعی مقام سوم راکسب کردند.