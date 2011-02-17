920 پرستار در فارس استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: آزمون استخدامی کادر پرستاری در هفته آینده در شیراز برگزار می شود که در این راستا 920 نفر از میان تعداد زیاد شرکت کنندگان در این آزمون استخدام خواهند شد.

وی ادامه داد: نیاز واقعی استان در حال حاضر حدود دو هزار نفر است که در این مرحله قادر به جذب این تعداد نیستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش اعتبارات پژوهشی این دانشگاه تصریح کرد: برای تقویت بحث پژوهش در این دانشگاه قرار شد که یک درصد از اعتبارات کل برای بحث پژوهشی در نظر گرفته شود و همچنین نیم درصد نیز برای تقویت تمام وقتی در نظر گرفته شده که حدود چهار میلیارد تومان خواهد شد.

ایمانیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت شهر سلامت در شیراز گفت: بحث تملکات صورت گرفته و در بهار سال آینده فراخوان جذب سرمایه گذار انجام می شود.