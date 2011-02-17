سکه تمام طرح جدید 361 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنجشنبه در بازار 419 هزار تومان، طرح جدید 361 هزار تومان، نیم سکه 181 هزار تومان و ربع سکه 93 هزار تومان اعلام شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز چهارشنبه 420 هزارتومان، طرح جدید 360 هزار تومان، نیم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه هم 92 هزار و 500 تومان بود.

در همین حال، قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 36 هزار و 750 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1377 دلار است. همچنین صرافان بازار نرخ فروش هر دلار آزاد را 1095 تومان، هر یورو را 1485 تومان و هر پوند را 1785 تومان اعلام کردند.