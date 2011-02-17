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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

صدر خبر داد:

بررسی مشکلات شوراها در جلسه هیئت رئیسه مجلس

بررسی مشکلات شوراها در جلسه هیئت رئیسه مجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس و شورا تجلی مردمسالاری در کشور هستند و به هیچ وجه نباید کمرنگ شوند، از بررسی مشکلات شوراها در جلسه هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر روز پنج شنبه در چهل و یکمین اجلاس شورای عالی استانها با بیان اینکه واگذاری امور به نهادهای مردم نهاد بر اساس قانون باید انجام پذیرد، افزود: رسوب برخی اخلاقیات گذشته در ذهن افراد سبب شده است کمی در واگذاری وظایف و اختیارات قانونی به شوراها با مشکلاتی روبرو شویم.

وی با تاکید بر اینکه مشکل شوراها در حوزه واگذاری اختیارات قانونی حل شدنی است، گفت: مشکلات شوراهای سراسر کشور در جلسه ای با حضور هیئت رئیسه مجلس بررسی خواهد شد زیرا انجام فعالیتها به دست شوراها با هزینه کمتر و به شکل بهتری انجام می شود.

صدر با اشاره به وقایع 25 بهمن افزود: هر کسی و با هر انگیزه ای این برنامه را اجرا کرده است حرکتی ضد دینی و ضد انقلابی انجام داده است.

وی با بیان اینکه چه مهره های اصلی و چه کسانی که نادانسته وارد این عرصه شدند حرکتی ضد دینی انجام داده اند، گفت: البته نظام جمهوری اسلامی به حدی مقتدر است که با اینگونه حرکات از سوی سه الی چهار هزار نفر اتفاقی برایش رخ نمی دهد و مسیر انقلاب تکان نمی خورد.

صدر با تاکید بر اینکه دشمن می خواهد به ما آسیب بزند زیرا امید کشورهای اسلامی منطقه هستیم، گفت: دل ملتها در گرو انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و همه می خواهند این راه را بروند.

پس از سخنان صدر اعضای شورای عالی استانها بیانیه ای در محکومیت وقایع 25 بهمن قرائت کردند.

در این بیانیه آمده است: بار دیگر جهانیان شاهد عمق پایبندی و پشتیبانی ملت ایران از آرمانها و ارزشهایی بود که امام راحل برای آنها به یادگار گذاشته بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اما باز طعم شیرینی این غرور آفرینی با تحرکات عده ای قلیل و خود فروخته سبب شد تا طعم تلخی بر اذهان ملت بر جای ماند.

در بخش دیگری از این بیانیه جامعه شورایان اقدامات خلاف قانون و شرع عوامل مزدور استکبار جهانی، منافقین کوردل و در راس آنان سران مزدور را در بر هم زدن نظم عمومی و تجاوز به حقوق ملت مسلمان به شدت محکوم کردند و شهادت مظلومانه شهیدان صانع ژاله و محمد مختاری را به خانواده معظم شهدا تبریک و تسلیت عرض کردند و از دستگاه قضایی کشور خواستار عمل به وظایف قانونی خود در جهت استقرار نظم و امنیت و مواجهه با تمامی اقدامات ساختارشکنانه و غیر قانونی عده ای محدود شدند.

کد مطلب 1255990

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