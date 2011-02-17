برگزاری کنگره حزب در تالار عروسی/ مطهری، اکثریت تنها در جمع اقلیت

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری صبح امروز با حضور چهره های سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

* این مراسم به دلیل اینکه تلاش مسئولان حزب برای رزرو سالن بی نتیجه مانده بود در یک تالار عروسی در منطقه پونک برگزار شد.

* کواکبیان در آغاز نطق خود از توصیه برخی دلسوزان و دوستان برای برگزار نکردن این مراسم در شرایط فعلی سیاسی خبر داد و گفت این عده بر این باور بودند که در زمانی که علی رغم ساختار حقوق اساسی جمهموری اسلامی ، در عمل هیچ عنایت و توجهی به احزاب وجود ندارد و عده ای صرفا احزاب را برای گرم کردن تنور انتخابات می خواهند چه نیازی به برگزاری کنگره.

* کواکبیان همچنین در سخنان خود به سختی ها برای گرفتن سالن و برپایی مراسم اشاره کرد و گفت که تا کنون چهار مکان را قرراداد بسته و تغییر داده‌ایم و حتی وزارت کشور هم که برای برگزاری کنسرت موسیقی و آواز خوانی به راحتی تالار واگذار می کند در نهایت حاضر نشد یکی از سالن های متعدد خود را در اختیار حزب مردمسالاری قرار دهد.

* در این مراسم تنها نماینده و شخصیت سیاسی که از جناح اصولگرایان حضور داشت، علی مطهری نماینده تهران بود. این حضور چنان باعث تعجب حاضران بود که مدعوین دیگر، به محض ورود مطهری با اشاره دست او را به یکدیگر نشان می دادند.

* علیرضا محجوب دبیر کل حزب کار، حجت الاسلام هادی غفاری فرزند شهید آیت الله غفاری ، محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ، مجید نصیرپور نماینده سراب و عضو فراکسیون خط امام(ره)، محسن نریمان نماینده بابل و عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، انوشیوران محسنی بند پی نماینده نوشهر و چالوس و عضو فراکسیون خط امام(ره)، امیر طاهر خانی نماینده تاکستان، عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری، داریوش قنبری نماینده ایلام و عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری و سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) نیز در این مراسم حضور داشتند.

* در این مراسم جای بسیاری از چهره های برجسته اصلاح طلب که سالهای گذشته در کنگره های قبلی این حزب شرکت کرده بودند، خالی بود.

* محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که در زمان انتشار روزنامه اعتماد ملی مدیر مسئولی این روزنامه را بر عهده داشت هنگام سخنرانی کواکبیان که آخرین سخنران مراسم بود، زمانی که کواکبیان درباره عملکرد موسوی و کروبی سخن گفت و اقدامات آنان را محکوم کرد از جای خود برخاست و جلسه را بدون هیچ صحبتی ترک کرد.

*در میان برگزاری این مراسم نماآهنگی از فعالیت های این حزب و دبیر کل آن در حال پخش بود که به ناگهان برق سالن قطع شد و برای دقایقی مراسم از حالت رسمی خارج شد.

* حجت الاسلام هادی خامنه ای نیز یکی از دعوت شدگان به مراسم امروز حزب مردم سالاری بود که اعلام شد نتوانسته در مراسم حضور یابد. حجت الاسلام حسن روحانی نیز از مدعوینی بود که در مراسم حضور نداشت.

* علیرضا محجوب عضو فراکسیون اقلیت مجلس و علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و نمایندگان تهران در این مراسم حضور داشتند اما طبق برنامه اعلام شده برنامه سخنرانی برای آنان در نظر گرفته نشده بود. کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری از این دونماینده درخواست کرد تا چند دقیقه ای سخنرانی کنند.

* بازار روحیه دادن به تک چهره اصولگرای جلسه حسابی گرم بود. هنگام دعوت از مطهری برای سخنرانی از وی به عنوان نماینده شجاع مردم تهران در مجلس یاد کردند. کواکبیان هم در آغاز سخنرانی خود ضمن تشکر از مطهری برای حضور در کنگره این حزب، به حاضران در جلسه گفت ما همیشه می گوییم چند اصولگرای واقعی در مجلس پیدا می شوند که حتما یکی از آنها دکتر مطهری است!

* مهندس امرایی نماینده ویژه وزارت کشور نیز برای اجرای صحیح کنگره در این مراسم حضور داشت.

* پس از سخنرانی کواکبیان اعلام تنفس شد و خبرنگاران برای انجام مصاحبه به نزد حجت الاسلام هادی غفاری و علی مطهری رفتند اما آنها حاضر به انجام مصاحبه نشدند. علی مطهری خطاب به خبرنگارانی که مصرانه خواستار پاسخ وی به سئوالات بودند گفت من حرفهایم را در سخنرانی زده ام. اصرار خبرنگار برای انجام مصاحبه درباره روز 25 بهمن باعث شد مطهری مجددا مواضع خود را که پیشتر هم گفته بود، تکرار کند.