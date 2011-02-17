اشعار 400 شاعر غیرمسلمان هندی در نعت پیامبر اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به همت مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو و با کوشش هرمیندرنات شاعر معروف هندی در کتابی با عنوان "هماری رسول" (رسول ما) در 600 صفحه منتشر شد.

این اشعار را 400 شاعر غیرمسلمان هندی که عمدتاً هندو هستند سروده‌اند و مربوط به 300 سال اخیر است.

بخش زیادی از این شعرها به زبان اردو و بخشی نیز به زبان فارسی است و هرمیندرنات آنها را طی چندین سال از دواوین و تذکره‌های مختلف جمع آوری، تصحیح و به دست چاپ سپرده است.

این کتاب با مقدمه علیرضا قزوه شاعر ایرانی و مدیر مرکز تحقیقات دهلی نو و با تقریظ کریم نجفی برزگر رایزن فرهنگی ایران منتشر شده است و در روزهای آینده رونمایی خواهد شد.

پیشتر نیز کتاب اشعار دهر میندرنات شاعر هندو در نعت و منقبت 14 معصوم (س) توسط مرکز تحقیقات دهلی نو منتشر شده بود. کتابهای بعدی میندرنات "هماری علی" و "هماری حسین" هستند که به زودی منتشر خواهند شد.

به گفته علیرضا قزوه این شاعر هندو به رغم تلاش چندین ساله‌اش برای تدوین این کتاب، حاضر به دریافت حق الزحمه نشده و گفته که این کار را تنها به خاطر ارادت و عشق به پیامبر انجام داده است.

