49زندانی جرائم غیرعمد بوشهر به آغوش خانواده هایشان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیردادگستری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گلریزن آزادی این زندانیان گفت: از برکات سفرهای استانی فراهم شدن زمینه آزاد کردن تعدادی زندانیانی است که بدهکارند ولی بزهکار نیستند .

سید مرتضی بختیاری افزود: زمینه آزادسازی این تعداد زندانی توسط نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت ستاد دیه استانها، کمیته امداد و خیرین فراهم شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال آزادکردن زندانیان جرائم غیرعمد هستیم، گفت: افرادی که آزاد می شوند بزهکار نیستند بلکه بدهکارند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه سالانه 25 هزار تصادف منجر به فوت و 300 هزار نفر نیز از محل تصادف های درون و برون شهری صدمه می بینند، گفت: بالا بودن شمار تصادف در جامعه باعث شده تا ایران رده خوبی در مورد تصادف در جهان نداشته باشد .

بختیاری افزود: پس از اصلاح قانون بیمه در سال 87 شمار زندانیان ناشی از تصادف کاهش یافته است و اگر این قانون بیشتر جدی گرفته شود در آینده فردی بخاطر دیه در زندان نخواهیم داشت .

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: این افراد در مجموع سه میلیارد و 30 میلیون ریال بدهی داشتند که دو میلیارد و 660 میلیون ریال برای آزادی آنان پرداخت شد .