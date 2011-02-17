49زندانی جرائم غیرعمد بوشهر به آغوش خانواده هایشان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیردادگستری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گلریزن آزادی این زندانیان گفت: از برکات سفرهای استانی فراهم شدن زمینه آزاد کردن تعدادی زندانیانی است که بدهکارند ولی بزهکار نیستند.
سید مرتضی بختیاری افزود: زمینه آزادسازی این تعداد زندانی توسط نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت ستاد دیه استانها، کمیته امداد و خیرین فراهم شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال آزادکردن زندانیان جرائم غیرعمد هستیم، گفت: افرادی که آزاد می شوند بزهکار نیستند بلکه بدهکارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه سالانه 25 هزار تصادف منجر به فوت و 300 هزار نفر نیز از محل تصادف های درون و برون شهری صدمه می بینند، گفت: بالا بودن شمار تصادف در جامعه باعث شده تا ایران رده خوبی در مورد تصادف در جهان نداشته باشد.
بختیاری افزود: پس از اصلاح قانون بیمه در سال 87 شمار زندانیان ناشی از تصادف کاهش یافته است و اگر این قانون بیشتر جدی گرفته شود در آینده فردی بخاطر دیه در زندان نخواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: این افراد در مجموع سه میلیارد و 30 میلیون ریال بدهی داشتند که دو میلیارد و 660 میلیون ریال برای آزادی آنان پرداخت شد.
حیدر بحرانی افزود: از این مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال توسط نهاد ریاست جمهوری، 661 میلیون ریال توسط کمیته امداد و 400 میلیون ریال نیز توسط ستاد دیه استان بوشهر تامین شده است..
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