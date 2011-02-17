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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

49زندانی جرائم غیرعمد بوشهر به آغوش خانواده هایشان بازگشتند

49زندانی جرائم غیرعمد بوشهر به آغوش خانواده هایشان بازگشتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمینه آزادای و بازگشت 49 زندانی جرائم غیر عمد در بوشهر با کمک نهاد ریاست جمهوری فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیردادگستری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گلریزن آزادی این زندانیان گفت: از برکات سفرهای استانی فراهم شدن زمینه آزاد کردن تعدادی زندانیانی است که بدهکارند ولی بزهکار نیستند.

سید مرتضی بختیاری افزود: زمینه آزادسازی این تعداد زندانی توسط نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت ستاد دیه استانها، کمیته امداد و خیرین فراهم شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال آزادکردن زندانیان جرائم غیرعمد هستیم، گفت: افرادی که آزاد می شوند بزهکار نیستند بلکه بدهکارند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه سالانه 25 هزار تصادف منجر به فوت و 300 هزار نفر نیز از محل تصادف های درون و برون شهری صدمه می بینند، گفت: بالا بودن شمار تصادف در جامعه باعث شده تا ایران رده خوبی در مورد تصادف در جهان نداشته باشد.

بختیاری افزود: پس از اصلاح قانون بیمه در سال 87 شمار زندانیان ناشی از تصادف کاهش یافته است و اگر این قانون بیشتر جدی گرفته شود در آینده فردی بخاطر دیه در زندان نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: این افراد در مجموع سه میلیارد و 30 میلیون ریال بدهی داشتند که دو میلیارد و 660 میلیون ریال برای آزادی آنان پرداخت شد.

حیدر بحرانی افزود: از این مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال توسط نهاد ریاست جمهوری،‌ 661 میلیون ریال توسط کمیته امداد و 400 میلیون ریال نیز توسط ستاد دیه استان بوشهر تامین شده است..

کد مطلب 1255998

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