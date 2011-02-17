تیم شهرداری اصفهان برابر مالزی به نتیجه مساوی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که ساعت 20:30 شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار شد تیم شهرداری اصفهان در دقیقه 47 نیمه نخست با گلزنی "رسول ناظم الرعایا" به گل برتری رسید اما در دقیقه 77 بازیکنان تیم حریف بازی را به تساوی کشاندند.

بازیکنان تیم شهرداری اصفهان در این دیدار علاوه بر از دست دادن یک ضربه پنالتی در دقیقه 32 نیمه نخست بیش از 10 موقعیت گلزنی مسلم را از دست دادند.

در دیگر دیدار روز نخست این مسابقات تیمهای ملبورن استرالیا و باندونگ اندونزی به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند.



سرپرست تیم شهرداری اصفهان در خصوص نخستین بازی این تیم برابر نماینده مالزی گفت: بازیکنان در بازی اول با زمین ناآشنا بودند و شاید به همین دلیل نتوانستند از موقعیتهای خود استفاده کنند.

علیرضا غیور سطح مسابقات را خوب توصیف کرد و افزود: تیم کوالالامپور مالزی با برنامه ریزی و مادگی خوبی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

تیم شهرداری اصفهان دومین بازی را با اندونزی ساعت 17:30 امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه و سومین بازی را با استرالیا ساعت 17:30 روز جمعه 29 بهمن ماه خواهد داشت.

تیم فوتبال رده سنی 14 سال شهرداری اصفهان نیز روز پنجشنبه ساعت 15:30 در نخستین دیدار به مصاف تیم مالزی 1 می رود. در این رده سنی تیمهای آکادمی برزیل و مالزی 2 نیز حضور دارند.

فینال این دوره از مسابقات روز شنبه 30 بهمن ماه ساعت 20:30 در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار خواهد شد.