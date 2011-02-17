جشن خودکفایی سدسازی در اسفندماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرضا الماسوندی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان با اشاره به وجود 120 سد مخزنی ملی در کشور عنوان کرد: این تعداد سد با ظرفیت 43 میلیارد مترمکعب در دست بهره برداری است.

وی حجم تنظیمی آب سدهای ایران را 32 میلیارد مترمکعب عنوان کرد و بیان داشت: درحال حاضر عملیات احداث 125 سد مخزنی با ظرفیت 19 میلیارد مترمکعب در کشور در دست اجراست.

بیشترین آمار سدسازی در بعد از انقلاب در سالهای 90 و 93 انجام شد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون 158 سد مخزنی نیز در کشور در دست مطالعه است که امیدواریم با برنامه ریزی صحیح مطالعات این سدها هرچه سریع تر به پایان برسد.

الماسوندی یادآور شد: پیش بینی می شود در سال 92 و 93 بیشترین آمار سد سازی را در کشور طی دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به خودکفایی کشور در صنعت سد سازی عنوان کرد: کشور ایران از نظر طراحی و ایمنی در حوزه سد سازی و ارتقا سطح علمی در این حوزه دارای رتبه اول دنیا است.

الماسوندی ادامه داد: این در حالیست که کشورمان همچنین در زمینه تعدد سد سازی، اجرا و ظرفیتهای مهندسی دارای رتبه سوم دنیا است.

خودکفایی ایران در عرصه سدسازی

وی همچنین با بیان اینکه طراحی کلیه سدهای ایران توسط متخصصین ایرانی انجام می شود بیان داشت: ساخت کلیه سدها در کشورمان توسط شرکتهای ایرانی صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه قطعات مورد نیاز در زمینه های تجهیزات هیدورمکانیکال و تجهیزات برقی توسط ایرانیان ساخته می شود، عنوان کرد: همه این مسائل نشان دهنده خودکفایی و استقلال کشورمان در حوزه سدسازی است که با توجه به این امر در اسفندماه سالجاری جشن خودکفایی در کشور برگزار می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بارش ها در کشورمان طی سال آبی جاری اشاره کرد و بیان داشت: تغییرات اقلیمی در جهان شکل گرفته است که متاسفانه این تغییرات در نواحی خشک و نیمه خشک مانند ایران اثر مضاعفی برجای گذاشته است.

بارندگی 58 میلی متری در بهمن ماه؛ آماری بی سابقه در 42 سال اخیر

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه کشور ایران یک سوم بارندگی جهانی را دارد ادامه داد: اثرات خشکسالی در کشور ما طی سالهای اخیر حادتر بوده است.

الماسوندی با اشاره به خشکسالی در کشورمان به ویژه خشکسالی هیدرولوژیکی، یادآور شد: تا 27 بهمن ماه سال آبی جاری مجموع بارندگی ها در شش حوزه اصلی کشور 102 میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه بارندگی ها تا قبل از دهه مبارک فجر تنها 44 میلیمتر بوده است، افزود: این در حالیست که از 12 بهمن تا کنون نزدیک به 58 میلیمتر بارندگی در کشور اتفاق افتاده که این میزان بارندگی در ماه بهمن در طول بلند مدت کشور بی سابقه است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه همچنان بارندگی ها در کشور نسبت به گذشته روند کاهشی دارد، بیان داشت: سال گذشته میزان بارندگی تا این ماه از سال 139 میلیمتر بوده است.

الماسوندی بارش مشابه بلند مدت را 130 میلیمتر ذکر کرد و گفت: همچنان بارندگی ها در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش را نشان می دهد.