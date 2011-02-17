دانشجویان برتر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیش از ظهر پنج شنبه در این مراسم که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد، بر نهادینه شدن پژوهش در حوزه دانشجویی دانشگاه ها تاکید و اظهار داشت: آموختن مهارت لازم برای مدیریت دوران دانشجویی ضروری بوده، چرا که دسترسی به اهداف بلند مدت بدون تحقیق و پژوهش میسر نمی شود.

محمد دهقانی مهمترین رکن پیشرفت هر جامعه را تعلیم و تربیت عنوان کرد و بیان داشت: دانشجوی ایرانی خصوصیات منحصر به فردی دارد که با خودباوری می تواند گام های بزرگی در راستای رساندن کشور به جایگاه واقعی بردارد.

وی با بیان اینکه جوانان امروز با توانایی خود رسیدن به قله سند چشم انداز 20 ساله نظام را آسان تر می کنند، افزود: نوآوری، انگیزه و خلاقیت دانشجویی ایرانی مرهون قیام و نهضت امام راحل (ره) است.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: جوانان برای ساختن آینده کشور علاوه بر تلاش در میز علمی باید مهارت لازم برای ورود با عرصه های بالاتر را کسب کنند.

دانشجویان نسبت به مسائل روز بی تفاوت نباشند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این آئین با اشاره به اینکه دانشجویان نباید نسبت به مسائل روز به ویژه مسائل سیاسی بی تفاوت باشند، گفت: دانشگاه ها باید تقویت شوند چرا که استقلال علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور در گرو تقویت دانشگاه ها است.

حجت الاسلام محمدعلی تابعی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب درصدد از بین بردن نخبگان دانشگاهی کشورمان هستند، افزود: دانشجو نباید نسبت به مسایل روز جامعه بویژه مسایل سیاسی بی تفاوت باشد، چرا که سکوت و بی تفاوت خیانت به شهدا، امام و انقلاب است.

وی جامعه مستقل، آزاد و متکی به خود را وابسته به دانشگاه و تربیت دانشگاهی دانست و تصریح کرد: مهمترین رکن پیشرفت هر جامعه ای تعلیم است چرا که اگر تعلیم نباشد جامعه دچار سکون و عقب ماندگی می شود.