دستاورد فتنه برای ملت ایران شناسایی عمیق ترین لایه های نفوذ استعمار بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین دشتی پیش از ظهر پنج شنبه در اجتماع دانشجویان بسیجی دانشگاه‌ های استان یزد در اعتراض به اعمال سران فتنه و شهادت دانشجوی شهید صانع ژاله در حوادث 25 بهمن در مقابل دادگستری استان یزد اظهار داشت: اگر تاکنون برای عده‌ ای در مورد سران فتنه شبهه ‌ای وجود داشت، با این اتفاق شکی نماند که دست فتنه‌ گران در دستان استعمار است.

وی خاطرنشان کرد: با این فتنه جدید مشخص شد که فتنه ‌گران قصدشان نه تنها حمایت از انقلاب اسلامی به ویژه در مصر و تونس نبود بلکه می‌ خواستند حرکات انقلابی را تحت‌ الشعاع فتنه خود قرار دهند.

دشتی با اشاره به اجتماعات پرخروش مردمی در نقاط مختلف کشور به ویژه استان یزد بیان داشت: پیام این تجمع ‌ها این است که ماهیت سران فتنه بر همه آشکار است و هیچ شک و شبهه‌ ای در وابستگی آنها به بیگانگان وجود ندارد.

دشتی تاکید کرد: دست سران فتنه امروز به خون جوانان این کشور آلوده شده و قانون باید صریح و روشن تکلیف آنها را مشخص کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد خاطرنشان کرد: وقتی ماهیت افراد روشن شده و خواص و کسانی که مسئولیت دارند و همه مردم مرزبندی خود را با جریان فتنه روشن کرده ‌اند، این مرزبندی باید در بین همه مسئولان روشن شود و از سخنان دو پهلو خودداری کنند تا مردم تکلیف خود را بدانند.

دشتی تصریح کرد: مرز سخن مردم با همه مسئولان و خدمتگزاران در کشور، سخن رهبری است و عبور مسئولان از مرزهایی که رهبری مشخص کرده‌ اند، خیانت است.

وی تاکید کرد: خط رهبری در برخورد با جریان فتنه مشخص است و همه باید این خطوط را معیار قرار دهند.

شرکت‌ کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز با سر دادن شعار "می ‌کشم می ‌کشم آنکه برادرم کشت" خواستار محاکمه سران فتنه در به شهادت رساندن دانشجوی شهید، صانع ژاله شدند.