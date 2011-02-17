هنرمندان الگوهای انقلاب اسلامی را نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی پور ظهر پنجشنبه در ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در حوزه هنری مازندران افزود: مردم انقلاب باید قدر وحدت را بدانند که ارکان نظام اسلامی و تداوم انقلاب در وحدت اقشار مختلف جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه تا به امروز انقلاب اسلامی را حفظ کرده است وحدت امت اسلامی و مسولان نظام حول رهبری ولایت فقیه است.

مسئول بسیج هنرمندان مازندران خاطر نشان کرد: هنرمندان بسیجی باید در مقابل جنگ نرم و توطئه دشمنان ایران و اسلام با عمل به هنگام خود نقششان را خنثی کنند.

علی پور به صاحب نظر بودن رهبری در ادبیات اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در ادبیات صاحب نظر هستند و از تمامی کتابهای کشور وخارج از کشور شناخت کامل دارند که وجود ایشان برای جامعه هنری افتخار است.

وی اظهار داشت: هنرمندان جامعه مسئولیت دارند فرهنگ غرب را به مردم بشناسانند و جنگ نرم را مدیریت کرده و با شناسایی اسوه های انقلاب برای شناساندن به جامعه تلاش کنند.

مسئول بسیج هنرمندان مازندران یادآور شد: 62 اثر به جشنواره ارسال شد که فقط 29 اثر برای داوری به مرحله نهایی راه یافت و در پایان از شش اثر برگزیده تجلیل شد.

وی اذعان داشت: از شش اثر برگزیده شده سه اثر در رده سنی بزرگسالان و سه اثر در رده کودک و نوجوان است و برگزیدگان به جشنواره کشوری طلوع دیگر در خوزستان راه می یابند.