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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

هنرمندان الگوهای انقلاب اسلامی را نهادینه کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول بسیح هنرمندان سپاه کربلای مازندران خواستار نهادینه سازی الگوهای انقلاب اسلامی در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی پور ظهر پنجشنبه در ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در حوزه هنری مازندران افزود: مردم انقلاب باید قدر وحدت را بدانند که ارکان نظام اسلامی و تداوم انقلاب در وحدت اقشار مختلف جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه تا به امروز انقلاب اسلامی را حفظ کرده است وحدت امت اسلامی و مسولان نظام حول رهبری ولایت فقیه است.

مسئول بسیج هنرمندان مازندران خاطر نشان کرد: هنرمندان بسیجی باید در مقابل جنگ نرم و توطئه دشمنان ایران و اسلام با عمل به هنگام خود نقششان را خنثی کنند.

علی پور به صاحب نظر بودن رهبری در ادبیات اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در ادبیات صاحب نظر هستند و از تمامی کتابهای کشور وخارج از کشور شناخت کامل دارند که وجود ایشان برای جامعه هنری افتخار است.

وی اظهار داشت: هنرمندان جامعه مسئولیت دارند فرهنگ غرب را به مردم بشناسانند و جنگ نرم را مدیریت کرده و با شناسایی اسوه های انقلاب برای شناساندن به جامعه تلاش کنند.

مسئول بسیج هنرمندان مازندران یادآور شد: 62 اثر به جشنواره ارسال شد که فقط 29 اثر برای داوری به مرحله نهایی راه یافت و در پایان از شش اثر برگزیده تجلیل شد.

وی اذعان داشت: از شش اثر برگزیده شده سه اثر در رده سنی بزرگسالان و سه اثر در رده کودک و نوجوان است و برگزیدگان به جشنواره کشوری طلوع دیگر در خوزستان راه می یابند.

کد مطلب 1256020

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