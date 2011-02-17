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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

احمدی نژاد:

نام ایران اسلامی نشان دهنده راه نجات بشریت است

نام ایران اسلامی نشان دهنده راه نجات بشریت است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور کشورمان گفت: هر جای جهان که نام ایران به زبان می آید تداعی کننده عدالت، شجاعت، ایستادگی، پاکی، خداپرستی، صداقت ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جمع منتخبان و فرهیختگان بوشهر در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر حکومتهای مارکسیستی و سرمایه داری را موجب نابودی ملت ها عنوان کرد و افزود: اکنون یک بیداری جهانی ایجاد شده است و مردم جهان متوجه شده اند که بدون اتصال به خداوند زمینه سعادت بشر فراهم نمی شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: امروز دنیا تشنه فرهنگ متعالی و راه جدیدی است که تنها ایران اسلامی می تواند آن را به جهان معرفی کند.

وی با بیان اینکه کشورهای مخالف این نظریه می خواهند نام ایران نباشد، گفت: هر حرکتی در جهان درابعاد گوناگون انجام شود نام ایران برده می شود.

احمدی نژاد توکل به خدا، همدلی، کار و تلاش، امید و خودباوری را از عوامل ساختن ایران اسلامی دانست و افزود: خط امامت و ولایت یک راه است که نجات بشریت در پناه آن میسر است.

رئیس جمهور افزود: استان بوشهر با داشتن قابلیتهای بسیار زمینه توسعه و پیشرفت را دارد.

پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی به نمایندگی از روحانیان، کشاورزان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و ورزشکاران مسائل و مشکلات خود را با رئیس جمهور درمیان گذاشتند.

رئیس جمهور پس از این جلسه  بوشهر را به مقصد ماهشر ترک کرد.

کد مطلب 1256024

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