نام ایران اسلامی نشان دهنده راه نجات بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جمع منتخبان و فرهیختگان بوشهر در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر حکومتهای مارکسیستی و سرمایه داری را موجب نابودی ملت ها عنوان کرد و افزود: اکنون یک بیداری جهانی ایجاد شده است و مردم جهان متوجه شده اند که بدون اتصال به خداوند زمینه سعادت بشر فراهم نمی شود .

رئیس جمهور اضافه کرد: امروز دنیا تشنه فرهنگ متعالی و راه جدیدی است که تنها ایران اسلامی می تواند آن را به جهان معرفی کند .

وی با بیان اینکه کشورهای مخالف این نظریه می خواهند نام ایران نباشد، گفت: هر حرکتی در جهان درابعاد گوناگون انجام شود نام ایران برده می شود .

احمدی نژاد توکل به خدا، همدلی، کار و تلاش، امید و خودباوری را از عوامل ساختن ایران اسلامی دانست و افزود: خط امامت و ولایت یک راه است که نجات بشریت در پناه آن میسر است .

رئیس جمهور افزود: استان بوشهر با داشتن قابلیتهای بسیار زمینه توسعه و پیشرفت را دارد .

پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی به نمایندگی از روحانیان، کشاورزان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و ورزشکاران مسائل و مشکلات خود را با رئیس جمهور درمیان گذاشتند.

رئیس جمهور پس از این جلسه بوشهر را به مقصد ماهشر ترک کرد.