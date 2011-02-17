شهرک صنعتی نظرآباد توانایی ایجاد 9 هزار فرصت شغلی را دارد

مهدی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه در شهرک صنعتی نظرآباد اکثر واحدهای صنعتی در زمینه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده نزدیک این شهرک به شهرک تخصصی صنایع غذایی استان البرز تبدیل می‌شود.

مدیرعامل شهرک صنعتی نظرآباد گفت: در حال حاضر 225 واحد صنعتی در این شهرک فعال هستند و از طریق این واحدها هزار و 500 فرصت شغلی ثابت و پایدار ایجاد شده است و ظرفیت ایجاد 9 هزار فرصت شغلی در آینده در این شهرک وجود دارد.

وی افزود: برای جبران کمبود آب در شهرک چاه‌های جدید حفر خواهد شد، ولی برای تامین برق این شهرک دارای نیروگاه تخصصی پنج مگابایتی است.

توانا با تاکید براینکه در حال حاضر350 خط تلفن ثابت در اختیار واحدهای صنعتی شهرک هست گفت: این شهرک با کسری سه هزار خط تلفن ثابت مواجه است و برای تامین این تعداد خط تلفن نیاز به احداث واحد تخصصی شرکت مخارات در شهرک است.

مدیرعامل شهرک صنعتی نظرآباد در پایان گفت: با توجه به اینکه در شهرک صنعتی نظرآباد اکثر واحدهای صنعتی در زمینه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند وبا برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه واحدهای صنعتی ویژه صنایع غذایی در آینده نزدیک این شهرک به شهرک تخصصی صنایع غذایی استان البرز تبدیل می‌شود.