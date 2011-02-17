حج واقعی موجب وحدت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در نخستین هم اندیشی حج و جهانی شدن که در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت قم برگزار شد با تأکید بر اینکه حج باید با شناخت کامل مفاهیم آن انجام شود گفت: چنانچه اعمال، آداب و مفاهیم و اسرار حج به درستی درک و اجرا شود ما دیگر نگران وحدت امت اسلامی نخواهیم بود زیرا این امر خود به خود ایجاد خواهد شد.



وی در ادامه با بیان اینکه این دیدگاه که حج در سن کهولت و برای شستشوی گناهان انجام شود باید اصلاح شود، بیان داشت: حج گذاری در دوران کهولت را نهی نمی‌کنیم اما باید به این نکته توجه داشت که حج باید در بین جوانان باشد تا آن‌ها حج را به عنوان ذخیره فکری و نفسانی برای زندگی خود قرار دهند.



رئیس مجلس شورای اسلامی آموزش آداب و اسرار حج به عنوان یک پروسه در نظام آموزشی کشور را ضروری دانست و بیان کرد: چنانچه نوجوانان و جوانان ما در دوران تحصیل با آداب و اسرار حج به خوبی آشنا شوند تعلق خاطر در آنان نسبت به حج ایجاد شده و آنان حج گذار واقعی خواهند شد.



تقابل تفکر غرب و اسلام در زمینه جهانی شدن



وی در ادامه به مبحث جهانی شدن اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به شرایط فعلی دو دیدگاه در جهان در رابطه با جهانی شدن وجود دارد، یک بعد مربوط به تفکری که زمینه جهانی شدن به طور عام در صحنه بین الملل وجود دارد و مربوط به کشورهای غربی است که کمی نیز تکامل یافته و در قالب جهانی شدن مطرح است.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه و تفکر دیگر مربوط به نگاه اسلام به این مقوله است که با از بین رفتن تفکر مارکسیستی، در صحنه عمل این دو تفکر غرب و اسلام در زمینه جهانی شدن مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.



وی در ادامه با تبیین دیگاه غرب درباره جهانی شدن ابراز داشت: در این زمینه دو تئوری در غرب وجود دارد یکی جهانی سازی و دیگری جهانی شدن، که این از لحاظ مفاد فکری با یکدیگر تعامل‌هایی دارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی جهانی سازی از نگاه غرب را تئوری استکباری دانست و بیان داشت: آنان با طرح این تئوری تلاش دارند که در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر جهان سلطه داشته باشند که این تسلط آنان از نوع دهه‌های گذشته نیست.



وی ادامه داد: آنان در نظر دارند تا با استفاده از شرایط عصر امروز سلطه اقتصادی و سیاسی بر جهان داشته باشند و این سلطه خود را با ظاهری زیبا اما باطنی سلطه انگیز بر جهان تحمیل کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در جهانی سازی که غرب بدان توجه دارد یک بخش مرکزی که‌‌‌ همان کشورهای صنعتی و قدرتمند هستند در مرکز قرار دارند و عده‌ای از کشور‌ها نیز مانند اقمار خواهد بود.



وی تأکید کرد: در این مدل از جهانی سازی کشورهای پیرامونی باید از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تابع کشورهای مرکزی باشند و چنانچه فرهنگی مغایر نیز داشته باشند باید آن را تغییر دهند.



جهانی سازی غرب نمی‌تواند موجب وحدت و همگرایی مردم جهان شود



لاریجانی ادامه داد: تئوری دیگری که غرب برای جهانی سازی به دنبال آن است استفاده از تکنولوژی جدید و ساختن زندگی مدرن بر اساس آن است.



وی با طرح این سئوال که زندگی مدرن چیست؟ و چه الگویی برای آن باید مدنظر قرار داد؟ این تئوری غرب را نیز به چالش کشاند و بیان کرد: زندگی مدرن نیز از منظر آنان‌‌‌ همان زندگی والگویی است که در غرب رواج دارد.



رئیس قوه مقننه در ادامه با طرح این سئوال که با توجه شرایط عمومی حاکم بر جهان، آیا جهانی شدنی که مد نظر غرب است نوعی همگرایی را میان افراد برقرار می‌کند یا نه؟ ادامه داد: از این منظر نیز تئوری جهانی شدن غرب به عنوان یک فرآیند شاید بتواند در زمینه کاهش تعلقات افراد به مرزهای جغرافیای تاثیرگذار باشد اما نمی‌تواند در بین افراد همگرایی و همبستگی ایجاد کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهان تاکنون دو عصر مهم را پشت سرگذاشته است گفت: یکی عصر نظامی‌گری صرف که مربوط به جنگ جهانی اول است و دیگری عصر نظامی‌گری همراه با تسلط اقتصادی است که مربوط به جنگ جهانی دوم است.



ابهت پوشالی غرب آشکار شده است



وی افزود: امروز تئوری غرب سلطه فرهنگی همراه با تسلط اقتصادی و سیاسی است که با توجه به بحران اقتصادی که امروز با آن مواجه شده و شکست‌هایی که در افغانستان، عراق و لبنان برای آنان بوجود آمده ابهت پوشالی آنان شفاف شده است.



لاریجانی افزود: انقلاب‌هایی که امروز در کشورهای خاورمیانه رخ داده نیز ناشی از شجاعتی است که در مردم این کشور‌ها پس از پی بردن به ابهت پوشالی غرب ایجاد شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه ما باید به دنبال نسبت اسلام با مقوله جهانی شدن باشیم بیان کرد: نباید اینگونه تصور شود که برخی از مفاهیم جهانی شدن با اسلام تقرب ندارد.



نماینده مردم قم در خانه ملت در ادامه با اشاره به بحث جهانی شدن در تفکر اسلامی به تبیین این مبحث پرداخت و گفت: در این زمینه نیز دو موضوع وجود دارد که یکی مربوط به این نکته مهم است که وقتی در اسلام و بخصوص شیعه صحبت از جهانی شدن می‌شود منظور تنها جهان به معنای عام و محسوس نیست بلکه اسلام این جهان را مقدمه جهان آخرت می‌داند و در نتیجه در تفکر اسلام نسبت به جهانی شدن جهان آخرت نیز مد نظر است.



وی در ادامه اساس وحدت و همگرایی را در اسلام مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در دین اسلام پایه وحدت و همگرایی جهت دار است که در آن وحدت به شکل آرام آرام ایجاد خواهد شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسلام به این مساله توجه دارد که انسان‌ها چگونه به وحدت می‌رسند و مساله جهانی شدن را نیز براین اساس عنوان می‌کند.



وی در ادامه با طرح این مساله که اساس همگرایی در اسلام چیست؟ به بخشی از تفکرات شهید مطهری در این زمینه اشاره داشت و عنوان کرد: توحید و ایمان واقعی به خدا، ایمان به رسول اسلام و پیامبری ایشان و جهاد مال و جان در راه خدا از جمله محورهای اساسی در ایجاد همگرایی در اسلام است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری اسلام و غرب در مبحث جهانی شدن نبود مفهومی به عنوان جهاد در مکتب غرب است که آنان این مفهوم را از زندگی خود خارج کرده‌اند.



وی در ادامه ابعاد اجتماعی عبادات را مورد توجه قرار داد و ابرازداشت: اکثر واجبات و مستحبات در اسلام مانند نماز جماعت، نماز جمعه دارای سبقه اجتماعی است که این نیز یکی دیگر از تفاوت‌هایی است که بین مدل انسان در اسلام و مدل انسان در غرب وجود دارد.



رفتار حاجی باید در جهت ایجاد وحدت باشد



لاریجانی در ادامه حج را نمونه عالی از عباداتی که دارای سبقه اجتماعی است دانست و اظهار داشت: حج در ذات خود دارای یک همگرایی اجتماعی است.



وی با تاکید بر اینکه بحث جهانی شدن از مسائلی است که نمی‌توان آن را از حج جدا کرد گفت: یکی از سیاست‌های استعماری تفرقه افکنی و ایجاد دو دستگی در جهان اسلام است و ما باید تلاش کنیم که در دوران حج با آموزش‌های لازم امت اسلامی متوجه این ترفند استکبار شده و با آن مقابله کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: حاجی که قصد حج دارد باید رفتار و حرکات وی به گونه‌ای باشد که با این ترفند استکبار همراهی نکند.



مسئله جهاد باید برای حجاج تبیین شود



دکتر لاریجانی با تاکید بر تبیین مساله جهاد در حج بیان کرد: احیای تفکر جهادی با توجه به ضعفی که در این زمینه در غرب وجود دارد از جمله محورهایی است که در حج باید بدان توجه شود.



وی افزود: باید به مدل‌هایی که در برخی از کشور‌ها بوجود آمده باید برای حجاج تبیین شود و مسلمانان به این نکته متفکر شوند که جهاد موجب عزتمندی آنان خواهد شد.