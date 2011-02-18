قانون کار بازنگری شود/ ایجاد شرایط لازم برای سرمایه گذاران

بهروز علیشیری در گفتگو با مهر در مورد مشکلات مربوط به بهبود فضای کار مرتبط با حوزه وزارت کار و امور اجتماعی گفت: مشکل اصلی وزارت کار در این خصوص به بازنگری در قانون کار باز می گردد، بنابراین لازم است که هر چه سریعتر قانون کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم دست بنگاهها را با قانون ببندیم و سپس به آنها بگوئیم که در این فضا فعالیت کنید، تصریح کرد: به عنوان مثال ممکن است که بنگاهی در آستانه ورشکستگی، اعلام ورشکستگی کند اما قانون اجازه اخراج کارگر را به مدیران این بنگاه نمی دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: این در حالی است که در تمام دنیا بنگاهی که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، می تواند نیروهای خود را اخراج کند.

علیشیری مشکل محرک اقتصاد کشور را توسعه دانست و بیان کرد: همچنین سرمایه هم در اختیار کارآفرینان و سرمایه گذاران است، بنابراین ما باید تمام شرایط لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران عنوان کرد: ما باید شرایط را به نحوی مهیا کنیم که هم سرمایه گذاران و هم کارگران و کارمندان منفعت ببرند.

وی وظایف اصلی سازمان را تنظیم روابط اقتصادی خارجی، جذب منابع مالی بین المللی و جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عنوان کرد.