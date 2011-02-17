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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

خاطرات سردار "علی دوستی" در خراسان جنوبی منتشر می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی از انتشار خاطرات سردار علی دوستی در آینده نزدیک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید کریمیان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دفتر ادبیات و پایداری حوزه هنری استان در نظر دارد با همکاری مشاور کتاب "دا" خاطرات سردار علی دوستی را به صورت کتاب منتشر کند.

وی افزود: این کار که قرار است با مشارکت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان انجام شود که شامل خاطرات این سردار از دوران پیش از انقلاب و نیز در سال‌های دفاع مقدس خواهد بود.

وی گفت:  سردار علی دوستی از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است و متأسفانه از شرایط مناسب جسمی  برخوردار نیست.

وی افزود: مجموعه ای از خاطره ها و عکس های مربوط به انقلاب برای استفاده نسل جوان سال آینده از سوی حوزه هنری در قالب کتاب منتشر می شود.

کریمیان با اشاره به اینکه حوزه هنری بعد از انقلاب ایجاد شد، خاطر نشان کرد: اولین جلسه های این حوزه سال 1357 در نهادی با عنوان حوزه هنر و اندیشه برگزار شد و بعد از آن حوزه هنری به صورت فعلی شکل گرفت.

وی ادامه داد: در سال هایی که از پیروزی انقلاب می گذرد از بهره برداری ظرفیت خاطره های فعالان دوران انقلاب غفلت شده و حال لازم است با انتشار کتاب و اجرای برنامه های متنوع این مهم مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1256035

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