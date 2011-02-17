ادامه همکاری "عدنان حمد" با تیم ملی فوتبال اردن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال اردن روز چهارشنبه اعلام کرد، حمد 50 ساله که در جام ملت‌های 2011 آسیا کارنامه موفقی داشت، همچنان مربی تیم ملی این کشور باقی خواهد ماند.

عدنان حمد بعد از الگوهری مصری دومین مربی تاریخ فوتبال اردن است که توانست با تیم ملی این کشور به مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا صعود کند.

تیم ملی فوتبال اردن در گروه B مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم‌های ژاپن، سوریه و عربستان همگروه بود. شاگردان حمد از این گروه به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند و در این مرحله با قبول شکست در دیدار برابر ازبکستان از راهیابی به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماندند.

مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از روز 29 ژوئن 2011 (8 تیرماه 1390) آغاز خواهد شد.