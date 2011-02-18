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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

رئیس صندوق رفاه خبر داد:

وام ودیعه مسکن دانشجویی در سال 90 افزایش می یابد

وام ودیعه مسکن دانشجویی در سال 90 افزایش می یابد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش سقف برخی وام های دانشجویی در سال 90 گفت: سقف وام ضروری و ودیعه مسکن دانشجویان در سال 90 افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد جعفری درباره افزایش وام تحصیلی دانشجویان مجرد و متأهل افزود: میزان این وامها تا 30 درصد در سال تحصیلی جاری افزایش داشته است به طوریکه دانشجویان مجرد ماهانه 38 هزار تومان و متأهلین 56 هزارتومان وام تحصیلی دریافت می‌کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری سقف وام خرید کالا به 100 هزار تومان افزایش یافت که این میزان برای دانشجویان رشته های تخصصی به 200 هزار تومان رسیده است.

جعفری به سامانه الکترونیک پرداخت وام اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه الکترونیکی که در سال گذشته طراحی شده است به دانشجویان کمک می کند با استفاده از شبکه شتاب اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند.

کد مطلب 1256039

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