تجلیل از مولفین وظیفه حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت لله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن همایش مرکز جهانی علم اهل البیت‌(ع) در قم برگزار شد در سخنانی به اهمیت برگزاری همایش کتاب سال حوزه اشاره کرد و افزود: این همایش بهترین روش برای تشویق اهل کمال، محققین و پژوهشگران حوزوی است.



وی تجلیل از مولفین را وظیفه حوزه دانست و خاطرنشان کرد: این امر خدمت به علم و عالم است و تشویقی است برای دیگران تا بتوانند انگیزه‌های لازم برای ورد به این عرصه را داشته باشند.



مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفری که به شهر مقدس قم داشتند در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از مراجع تقلید تأکید فراوانی به تجلیل از گردآورنندگان آثار بر‌تر حوزوی و فعالیت علمی و پژوهشی داشتند که همایش کتاب سال حوزه یکی از مصادیق این امر به شمار می‌آید.



آثار رسیده 30 درصد رشد داشته است



مقتدایی با بیان اینکه آثار رسیده به دبیرخانه همایش نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است افزود: 1005 اثر در قالب 1327 جلد کتاب به دبیرخانه همایش واصل شده است که این رقم برای حوزه‌های علیمه بسیار مبارک است.



وی در ادامه عنوان کرد: 206 نفر از فضلا و علمای برجسته حوزوی این اثرات را کار‌شناسی و داوری کردند که از بین آثار رسیده، 300 اثر به مرحله پایانی داوری راه پیدا کرد که در ‌‌نهایت 12 اثر برگزیده و 26 اثر نیز شایسته تجلیل شد.



مدیرحوزه‌های علمیه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به آثار پژوهشی و علمی حوزویان دارند افزود: ایشان در سفر خود به قم یکروز و نیم وقت خود را برای دیدن آثار پژوهشی حوزویان اختصاص دادند و این حجم آثار برای ایشان تعجب آور بود.



وی با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیمی در حوزه علمیه وجود دارد، افزود: در جلسه معاونت پژوهش با موسساتی که کار‌های تحقیقی و پژوهشی انجام می‌دهند مقرر شد تا کمیسیون‌هایی تشکیل شود تا هماهنگی‌هایی بین این موسسات را بوجود آورد تا شاهد برخی از آسیب‌ها و کارهای موازی نباشیم.



حوزه‌ها از علوم جعفری استفاده کنند



آیت الله مقتدایی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم‌(ص) و امام جعفر صادق‌(ع) و همچنین هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت از برکات انقلاب اسلامی و از ابتکارات امام خمینی (ره) بود که نعمتی بزرگ است و باید در این هفته با برگزاری جلسات و همایشات این نعمت بزرگ را گرامی داشت.



وی در ادامه با اشاره به فضائل پیامبر اکرم‌(ص) نسبت به حضرت ابراهیم‌(ع) که ابن شهر آشوب حضرت ابراهیم‌(ع) را افضل پیامبران گذشته می‌دانست افزود: حضرت ابراهیم (ص) می‌خواست به سمت خدا حرکت کند ولی در مقام پیامبر اکرم (ص) آمده است که ایشان در را ه خداوند قرار داشت و همچنین حضرت ابراهیم طلب مغفرت داشت در حالی که پیامبر اکرم‌(ص) حکم به غفران داشت.



مدیر حوزه علمیه در ادامه با اشاره به فضائل امام جعفر صادق (ع) نیز عنوان کرد: سرچشمه علم و کمالات از آن حضرت نشأت می‌گرفت و گام‌های مردم آن زمان را تا کنون سیراب کرده است.



وی با بیان اینکه امام صادق‌(ع) بیش از 4 هزار شاگرد پررورش داد افزود: آن حضرت شاگران متعددی در رشته‌های مختلف تربیت کرد و در آن زمان بود که قافله‌های علم از مدینه به سراسر جهان روانه می‌شد.



آیت الله مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه باید از دریای فضائل و علم اهل بیت‌(ع) به خصوص علومی که از رئیس مکتب جعفری به ما رسیده است استفاده کنند.