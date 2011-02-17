قطعی اینترنت فعالیتهای شمالغرب کشور را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بروز این مشکل که بیش از سه ساعت به طول انجامید فعالیتهای برخی ادارات، شرکتها و موسسات این منطقه به خصوص ارومیه را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده و تا حدودی فعالیتهای عادی برخی از این نهادها مختل شده است.

سرعت پایین اینترنت، عدم اطلاع رسانی از سوی مسئولان ذیربط در این میان نیز باعث گلایه مندی همیشگی مردم از مسئولان است که متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی به این موضوع داده نشده است.

اجرای پروژه عمرانی علت قطع اینترنت در شمال و شمالغرب کشور!

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه ضمن تایید قطع بودن شبکه اینترنت چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان و منطقه شمال کشور گفت: این مشکل در پی اجرای طرح عمرانی در مسیر های اصلی و فرعی فیبر نوری کرج به تهران و سنندج به سقز به وجود آمده است.

بهمن اسماعیل زاده اظهارداشت: انجام عملیات عمرانی در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و انجام حفاری متاسفانه در مسیر اصلی فیبر نوری کرج به تهران آسیب دیده و اینترنت منطقه شمالغرب کشور قطع شده است.

وی با بیان اینکه همزمان مسیر فرعی فیبر نوری سنندج به سقز نیز با مسیر اصلی قطع شده منطقه شمال نیز امروز ساعاتی بدون اینترنت سپری کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این مشکل بزودی مرتفع شده است در خصوص سرعت پایین اینترنت نیز بیان داشت: در این مدت با مشکل خاصی روبرو نبوده ایم و برخی قطع و وصلی ها در فاصله بسیار محدودی برطرف شده اند.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی ضریب نفوذ اینترنت در استان را بیش از 32 درصد اعلام کرد و بیان داشت: این در حالی است که متوسط ضریب نفوذ اینترنت در کشور 28 درصد است.

اسماعیل زاده تعداد شرکت های TAP ( اینترنت پرسرعت) در استان را 11 شرکت عنوان کرد و گفت: هشت مورد از این شرکتها در حال حاضر دارای مشترک اینترنت بوده و مابقی نیز با کلیه تجهیزات آماده ارائه خدمات هستند.

وی تعداد شرکت های ISP استان را نیز 111 شرکت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 600 هزار شماره تلفن در استان از خدمات اینترنتی بهره مند هستند که این میزان در ماه های آتی به 900 هزار شماره می رسد.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی در زمینه زیرساختهای مخابراتی جزو استانهای برتر کشور به شمار می رود، گفت: هم اکنون هشت هزار و 600 کیلومتر فیبر نوری در استان به اجرا درآمده است و در زمینه ارائه خدمات اینترنتی مشکل خاصی وجود ندارد.

منطقه شمالغرب کشور شامل استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان بیش از هشت میلیون نفر را در خود جای داده اند.