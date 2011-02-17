حج باید کانون تصمیم گیری برای جهان اسلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین هم اندیشی حج و جهانی شدن که در سالن اجتماعات حج و زیارت قم برگزار شد با تاکید بر اینکه حج دارای ظرفیت بسیار زیادی برای جهانی شدن است گفت: چنانچه حج را تبدیل به کانون تصمیم گیری برای جهان اسلام کنیم می‌توانیم در مقابل سلطه گری استکبار ایستادگی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به گسترش وسایل ارتباط جمعی گفت: مردم در گذشته در بخش‌های مختلف اطلاعات اندکی داشتند و ارتباطات بین االمللی مانند امروز قوی و گسترده نبود.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تأکید کرد: به علت اینکه تأثیرپذیری مردم در محدوه خاصی بود و ما احساس خطر نمی‌کردیم اما امروز شرایط متفاوت شده است و به علت گسترش وسایل ارتباط جمعی انتقال افکار و اندیشه‌ها به سرعت انجام می‌شود.



2 هزار شبکه ماهواره در جهان مشغول فعالیتند

وی کرد: امروز بیش از 2 هزار شبکه ماهواره‌ای در جهان مشغول به فعالیتند و با توجه به فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته می‌شود و با توجه به اینکه دو سوم سرمایه گذاران برروی اینگونه ماهواره‌ها و فیلم‌ها، یهودی هستند خطر بیشتری احساس می‌شود.

قاضی عسگر با تأکید بر اینکه با حضور اینترنت در خانه، این خطرها وارد خانه نیز شده است بیان کرد: امروز تمام دنیا با یکدیگر ارتباط گسترده دارند و استکبار جهانی در تلاش است که از این وضعیتی که برجهان حاکم شده به نفع خود بهره برداری کند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت ابراز داشت: با گسترش وسایل ارتباط جمعی امروز ما شاهدیم که وسایل ارتباط جمعی بر روی افکار و اندیشه مردم تاثیرگذار است.

استعمار با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی فتنه اخیر را ایجاد کرد

وی با تاکید براینکه چنانچه ما در این زمینه چاره اندیشی نکنیم مطمئنا مغلوب خواهیم شد تصریح کرد: ما باید در این زمینه برنامه‌ریزی داشته و این برنامه‌ریزی نیز تنها معطوف به بحث فرهنگی و فکری نیست بلکه باید در تمامی عرصه‌ها وارد شد.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به فتنه اخیر در کشور عنوان کرد: در فتنه اخیر استعمار برای اینکه افکار جهانی را از حوادث خاورمیانه دور کند با بهره گیری از همین وسایل ارتباط جمعی عده‌ای فر یب خورده را وارد میدان کرد تا بتواند از این حوادث به نفع خود بهره مند شود.



وی با بیان اینکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی دیگر چیز پنهانی در جهان وجود نخواهد داشت اظهارکرد: کاملا واضح و روشن است که دیگر با منبر، سخنرانی و مجالس محدود نمیتوان در مقابل تلاشی که جهت تخریب اسلام توسط استکبار ایجاد شده ایستادگی کرد.



قاضی عسگر افزود: در حوادث مصر نیز شاهد بودیم که با بایکوت خبری که صورت می‌گرفت تنها فعالیت چند شبکه ماهواره‌ای محدود چگونه توانست اخبار این حوادث را پوشش دهد .



اسلام دینی همه جانبه است



وی در ادامه با تاکید براینکه اسلام دارای نگرشی جهانی است بیان کرد: با توجه به اینکه اسلام دینی همه جانبه است، ارائه محتوای مکتب اسلام خود یکی از راه‌های انتشار اسلام در جهان است.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت در ادامه با تأکید بر اینکه میتوان از ظرفیت حج برای تمامی ابعاد زندگی مسلمانان استفاده کرد ابراز داشت: از بعد اقتصادی نیز حج می‌تواند به جای اینکه بازاری برای فروش کالاهای کشورهای استکباری باشد، به بازاری جهت فروش کالاهای کشورهای اسلامی تبدیل شود.

