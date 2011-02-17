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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

در دیدار با مقامات اردن؛

اشتون خواستار از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه شد

اشتون خواستار از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه شد

با وجود گسترش موج اعتراضات مردم جهان عرب علیه رژیمهای دیکتاتوری و وابسته و همسو با غاصبان قدس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه اردن خواستار از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" از اردن خواست در مسیر مذاکرات سازش اعراب و رژیم صهیونیستی گام بردارد.

وی در دیدار با "ناصر الجوده" وزیر امور خارجه اردن در امان پایتخت این کشور اعلام کرد که مذاکرات سازش باید بیشتر و سریعتر از قبل به جریان افتاده و ثبات منطقه و امنیت را برای صهیونیستها به همراه آورد.
 
اشتون سازش اعراب با اسرائیل را هدفی بسیار مهم دانست که با وجود تلاشهای کشورهای زیادی مانند آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و نیز همسایگانی مانند اردن و مصر به سرانجام نرسیده است.
 
وی پیشتر نیز با  عبدالله دوم پادشاه اردن گفتگو و بر لزوم حل بحران خاورمیانه از طریق ایجاد دو کشور مستقل تاکید کرد.
این در حالی است که پافشاری رژیم صهیونیستی بر شهرک سازی در مناطق اشغالی مذاکرات به اصطلاح مستقیم سازش را که با تلاش آمریکا در سپتامبر گذشته از سرگرفته شده بود، متوقف کرده است.
کد مطلب 1256045

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